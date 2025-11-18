Țara europeană care caută 85.000 de muncitori. Poți câștiga 8.100 de euro fără studii superioare

În Elveția poți câștiga salarii atractive chiar și dacă nu ai diplomă. Meserii precum electrician, muncitor în construcții, șofer sau ajutor la domiciliu oferă venituri de până la 8.100 de euro pe lună. Experiența practică și abilitățile contează mai mult decât studiile, iar aceste joburi bine plătite sunt foarte căutate.

Țara caută masiv forță de muncă pentru a acoperi lipsa personalului, iar salariile pot ajunge până la 6.500 de euro pe lună, unele chiar și la 8.100 de euro. Sunt disponibile peste 85.000 de locuri de muncă în domenii care nu necesită studii superioare, iar experiența practică și abilitățile precum punctualitatea, precizia și autonomia sunt foarte apreciate de angajatori.

Țara care oferă salarii și de 8.100 de euro

Cei interesați pot aplica prin agenții de recrutare. Dacă lucrezi în străinătate, poți să beneficiezi de anumite avantaje, dar trebuie să respecți reguli legate de asigurările sociale, alocații, pensie și șomaj.

Cele mai căutate meserii sunt: tâmplari, electricieni, instalatori, zugravi, muncitori în construcții, personal pentru restaurante (bucătari, ospătari) și îngrijitori.

Salariile pentru aceste posturi sunt atractive: un agent de curățenie câștigă în jur de 4.290 € pe lună, un ajutor la domiciliu între 3.780 și 5.400 €, un muncitor în construcții între 5.080 și 6.050 €, șoferii de camion sau autobuz între 4.950 și 6.750 €, electricienii fără diplomă universitară între 5.850 și 8.100 €, iar asistenții sanitari necalificați între 4.500 și 5.850 € pe lună.

