Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România

Harta salariului minim în Europa. A fost întocmit un clasament cu țările din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari și cele mai mici salarii minime. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună. Iată informațiile mai jos, în articol.
A fost întocmit un clasament cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime ale țărilor europene. Milioane de cetățeni angajați în țările din Uniunea Europeană continuă să încaseze salariul minim stabilit de fiecare stat. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună.
Clasamentul poate suferi o schimbare, dacă sunt luate în considerare și țările candidate la Uniunea Europeană. De pildă, Ucraina poate ocupa locul statului care are cel mai mic salariu minim (164 de euro). Există și alte țări UE care nu prezintă un salariu minim stabilit legislativ, la nivel național. Acestea sunt: Austria, Suedia, Finlanda, Italia și Danemarca.
Clasamentul statelor cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime în UE (inclusiv țările candidate):
În clasamentul celor 29 de țări, România se situează pe locul 19, cu un salariu minim de 797 de euro.
Indicatorul PCS (puterea de cumpărare standardizată) reprezintă un factor care poate stabili nivelul de prosperitate al oamenilor. „Moneda” este folosită drept unitate de măsură, iar datele ar putea arăta diferit față de cele mai sus menționate. Dacă este luat în considerare acest indicator PCS, atunci poate fi observat un nou clasament. Iată lista cu țările cu valorile salariilor minime în UE (inclusiv cele candidate):
În acest caz, România ocupă locul 10 în clasamentul cu 27 de țări, conform Euronews.
Sursă foto: colaj Envato