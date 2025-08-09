Prima pagină » Actualitate » Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România

Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România

09 aug. 2025, 15:59, Actualitate
Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România
Harta salariului minim în Europa: pe ce loc se situează România

Harta salariului minim în Europa. A fost întocmit un clasament cu țările din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari și cele mai mici salarii minime. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună. Iată informațiile mai jos, în articol.

A fost întocmit un clasament cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime ale țărilor europene. Milioane de cetățeni angajați în țările din Uniunea Europeană continuă să încaseze salariul minim stabilit de fiecare stat. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună.

Harta salariului minim în Europa: unde se află România în acest clasament?

Clasamentul poate suferi o schimbare, dacă sunt luate în considerare și țările candidate la Uniunea Europeană. De pildă, Ucraina poate ocupa locul statului care are cel mai mic salariu minim (164 de euro). Există și alte țări UE care nu prezintă un salariu minim stabilit legislativ, la nivel național. Acestea sunt: Austria, Suedia, Finlanda, Italia și Danemarca.

Clasamentul statelor cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime în UE (inclusiv țările candidate):

  1. Luxemburg – 2.704 euro
  2. Irlanda – 2.282 de euro
  3. Olanda – 2.246 de euro
  4. Germania – 2.161 de euro
  5. Belgia – 2.112 euro
  6. Franța – 1.802 euro
  7. Spania – 1.381 de euro
  8. Slovenia – 1.271 de euro
  9. Polonia – 1.100 de euro
  10. Lituania 1.038 de euro
  11. Grecia – 1.027 de euro
  12. Portugalia – 1.015 euro
  13. Cipru – 1.000 de euro
  14. Croația – 970 de euro
  15. Malta – 961 de euro
  16. Estonia – 886 de euro
  17. Cehia – 841 de euro
  18. Slovacia – 816 euro
  19. România – 797 de euro
  20. Letonia – 740 de euro
  21. Ungaria – 727 de euro
  22. Muntenegru – 670 de euro
  23. Serbia – 618 euro
  24. Macedonia de Nord – 584 de euro
  25. Turcia – 558 de euro
  26. Bulgaria – 551 de euro
  27. Albania – 408 euro
  28. Republica Moldova – 285 de euro
  29. Ucraina – 164 de euro

În clasamentul celor 29 de țări, România se situează pe locul 19, cu un salariu minim de 797 de euro.

Clasamentul refăcut în funcție de indicatorul PCS

Indicatorul PCS (puterea de cumpărare standardizată) reprezintă un factor care poate stabili nivelul de prosperitate al oamenilor. „Moneda” este folosită drept unitate de măsură, iar datele ar putea arăta diferit față de cele mai sus menționate. Dacă este luat în considerare acest indicator PCS, atunci poate fi observat un nou clasament. Iată lista cu țările cu valorile salariilor minime în UE (inclusiv cele candidate):

  1. Luxemburg – 2.035 de euro
  2. Germania – 1.989 de euro
  3. Olanda – 1937 de euro
  4. Belgia – 1.812 euro
  5. Irlanda – 1.653 de euro
  6. Franța – 1.620 de euro
  7. Spania – 1.519 euro
  8. Polonia – 1.500 de euro
  9. Slovenia – 1.417 euro
  10. România – 1.279 de euro
  11. Lituania – 1.272 de euro
  12. Croația – 1.272 de euro
  13. Grecia – 1.194 de euro
  14. Portugalia – 1.167 de euro
  15. Cipru – 1.078 de euro
  16. Macedonia de Nord – 1.069 de euro
  17. Turcia – 1.062 de euro
  18. Muntenegru – 1.058 de euro
  19. Malta – 1.049 de euro
  20. Ungaria – 1.001 euro
  21. Slovacia – 963 de euro
  22. Cehia – 936 de euro
  23. Bulgaria – 922 de euro
  24. Serbia – 917 euro
  25. Letonia – 905 euro
  26. Estonia – 886 de euro
  27. Albania – 566 de euro

În acest caz, România ocupă locul 10 în clasamentul cu 27 de țări, conform Euronews.

