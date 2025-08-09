Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România

Harta salariului minim în Europa. A fost întocmit un clasament cu țările din Uniunea Europeană care prezintă cele mai mari și cele mai mici salarii minime. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună. Iată informațiile mai jos, în articol.

A fost întocmit un clasament cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime ale țărilor europene. Milioane de cetățeni angajați în țările din Uniunea Europeană continuă să încaseze salariul minim stabilit de fiecare stat. Potrivit datelor publicate în iulie 2025, salariile minime brute variază între 551 și 2.704 euro pe lună.

Harta salariului minim în Europa: unde se află România în acest clasament?

Clasamentul poate suferi o schimbare, dacă sunt luate în considerare și țările candidate la Uniunea Europeană. De pildă, Ucraina poate ocupa locul statului care are cel mai mic salariu minim (164 de euro). Există și alte țări UE care nu prezintă un salariu minim stabilit legislativ, la nivel național. Acestea sunt: Austria, Suedia, Finlanda, Italia și Danemarca.

Clasamentul statelor cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime în UE (inclusiv țările candidate):

Luxemburg – 2.704 euro Irlanda – 2.282 de euro Olanda – 2.246 de euro Germania – 2.161 de euro Belgia – 2.112 euro Franța – 1.802 euro Spania – 1.381 de euro Slovenia – 1.271 de euro Polonia – 1.100 de euro Lituania 1.038 de euro Grecia – 1.027 de euro Portugalia – 1.015 euro Cipru – 1.000 de euro Croația – 970 de euro Malta – 961 de euro Estonia – 886 de euro Cehia – 841 de euro Slovacia – 816 euro România – 797 de euro Letonia – 740 de euro Ungaria – 727 de euro Muntenegru – 670 de euro Serbia – 618 euro Macedonia de Nord – 584 de euro Turcia – 558 de euro Bulgaria – 551 de euro Albania – 408 euro Republica Moldova – 285 de euro Ucraina – 164 de euro

În clasamentul celor 29 de țări, România se situează pe locul 19, cu un salariu minim de 797 de euro.

Clasamentul refăcut în funcție de indicatorul PCS

Indicatorul PCS (puterea de cumpărare standardizată) reprezintă un factor care poate stabili nivelul de prosperitate al oamenilor. „Moneda” este folosită drept unitate de măsură, iar datele ar putea arăta diferit față de cele mai sus menționate. Dacă este luat în considerare acest indicator PCS, atunci poate fi observat un nou clasament. Iată lista cu țările cu valorile salariilor minime în UE (inclusiv cele candidate):

Luxemburg – 2.035 de euro Germania – 1.989 de euro Olanda – 1937 de euro Belgia – 1.812 euro Irlanda – 1.653 de euro Franța – 1.620 de euro Spania – 1.519 euro Polonia – 1.500 de euro Slovenia – 1.417 euro România – 1.279 de euro Lituania – 1.272 de euro Croația – 1.272 de euro Grecia – 1.194 de euro Portugalia – 1.167 de euro Cipru – 1.078 de euro Macedonia de Nord – 1.069 de euro Turcia – 1.062 de euro Muntenegru – 1.058 de euro Malta – 1.049 de euro Ungaria – 1.001 euro Slovacia – 963 de euro Cehia – 936 de euro Bulgaria – 922 de euro Serbia – 917 euro Letonia – 905 euro Estonia – 886 de euro Albania – 566 de euro

În acest caz, România ocupă locul 10 în clasamentul cu 27 de țări, conform Euronews.

Autorul recomandă:

Ce SALARIU ar trebui să aibă un român care vrea să acceseze un credit pentru apartament de peste 100.000 euro

Cum poate fi evitat noul TVA în IMOBILIARE. Ce portiță au găsit dezvoltatorii și ce oportunități ar fi pentru clienți

Cât au crescut SALARIILE la Primăria Sectorului 1. Sporuri și beneficii acordate angajaților

București, capitala cea mai neatractivă pentru inginerii IT. Care este topul mondial al câștigurilor

Sursă foto: colaj Envato