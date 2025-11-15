Prima pagină » Actualitate » Topul salariilor din UE: Diferența uriașă între primul și ultimul loc. Unde se situează România, în clasament

Topul salariilor din UE: Diferența uriașă între primul și ultimul loc. Unde se situează România, în clasament

15 nov. 2025, 08:31, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În anul 2024, salariile europenilor au continuat să crească. Conform celor mai recente date ale Eurostat, salariul mediu anual ajustat pentru un angajat full-time din Uniunea Europeană a ajuns în acest an la 39.800, în urcare cu 5,2% față de 2023, când media era de 37.800 de euro.

Aceste creșteri se văd în toate statele member analizate, dar diferențele între țări rămân foarte mari, scrie Euronews.

Astfel, Luxemburg coduce detașat acest clasament, cu un salariu anual de 82.969 euro, aproape dublu față de media europeană. Urmează apoi Danemarca, cu 71.565 euro/an, și Irlanda, cu 61.051 euro/an.

De altfel, aceste țări se mențin constant în topul celor mai bine plătite economii din UE, datorită productivității ridicate și costului vieții proporțional.

foto ilustrativa: sursa foto: Enavto

foto ilustrativa: sursa foto: Enavto

La polul opus, cu cele mai mici salarii raportate, avem: Bulgaria, cu 15.387 euro/an, Grecia, cu 17.954 euro/an și Ungaria, cu 18.461 euro/an.

Iar țări ca Germania și Franța rămân peste media UE: Germania – 53.791 euro/an, Franța – 43.790 euro/an.

În zona de mijloc a clasamentului, avem țări ca: Spania, cu 33.700 euro/an, Italia – 33.523 euro/an, Cipru – 27.611 euro/an, Portugalia – 24.818 euro/an. Iar Polonia urcă o poziție față de 2023, ajungând pe locul 22, cu un salariu mediu anual de 21.246 euro.

Unde se situează România

Datele Eurostat indică faptul media ajustată pentru angajații full-time din România în 2024 este echivalentul a 21,11 euro/oră, fapt care plasează România în partea inferioară a clasamentului european (pe locul 5 de la coadă), însă peste Bulgaria.

Indicatorul reflectă salariile ajustate la normă întreagă, incluzând conversia știgurilor part-time în echivalent full-time.

