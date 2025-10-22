Prima pagină » Știri externe » „Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie

Mihai Tănase
22 oct. 2025, 09:26, Știri externe
Foto: Profimedia images

Italia, țara în care trăiesc și muncesc de ani buni peste 1.000.000 de români, a lansat un program național prin care tinerii între 18 și 35 de ani, rezidenți ai UE pot primi până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului de conducere profesional pentru camioane sau autobuze. Măsura are scopul de a combate criza acută de șoferi din Italia. Cei care vor să profite de această ocazie trebuie să se grăbească întrucât oferta are un termen scurt de valabilitate.

Criza șoferilor de TIR din Europa s-a acutizat atât de mult încât guvernele europene au început să caute soluții pentru a-i convinge pe tineri să lase mediul online, pentru o carieră stabilă ca șoferi de camion și cu oportuniteatea de a vizita gratuit diverse colțuri ale Europei.

Un exemplu în acest sens vine din Italia, care a decis să încurajeze tinerii să devină șoferi de camion sau autobuz, oferindu-le un ajutor financiar de până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului de conducere profesional.

Programul, denumit „Bonus Patente”, are un buget total de 4,7 milioane de euro și acoperă 80% din costurile de formare pentru tinerii care doresc să obțină categoriile C, CE, D, DE și calificarea profesională CQC.

Potrivit portalului italian Virgilio.it, cererile pot fi depuse online începând cu 20 octombrie, iar măsura se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani. Programul este deschis nu doar cetățenilor italieni, ci și românilor și altor cetățeni europeni, precum și străinilor cu permis de ședere valabil și reședință legală în Italia.

Vrei să obți 2.500 de euro pentru școala de șoferi profesionistă? Iată ce trebuie să faci

Aplicațiile se depun pe platforma oficială a Ministerului Infrastructurii și Transporturilor, accesibilă prin sistemele SPID, CIE (Cartea de Identitate Electronică) sau CNS (Cardul Național de Servicii). După completarea formularului, beneficiarii primesc un voucher digital ce poate fi folosit în termen de 18 luni la o școală auto autorizată de minister.

Pentru a solicita bonusul, aplicanții trebuie să prezinte documente standard, precum act de identitate, cod fiscal, certificat de rezidență, dovada înscrierii la o școală auto acreditată și, pentru persoanele din afara UE, permis de ședere valabil. Bonusul se poate folosi o singură dată și nu ține cont de venitul familiei, făcându-l accesibil aproape tuturor tinerilor eligibili.

Guvernul italian speră astfel să revitalizeze un sector aflat în criză acută de forță de muncă, în contextul în care lipsesc peste 20.000 de șoferi calificați.

Cât câștigă un șofer de TIR în Italia

În 2025, salariul mediu al șoferilor de vehicule grele din Italia variază între 1.500 și 1.800 de euro net pe lună, în funcție de experiență și tipul de traseu. Cei aflați la început de drum câștigă între 1.300 și 1.400 de euro, însă șoferii experimentați pe rute internaționale pot ajunge la 2.500 – 3.500 de euro net lunar.

Pe lângă salariu, contractele colective din sectorul transporturilor prevăd indemnizații de deplasare de până la 40 de euro pe zi, bonusuri de productivitate, precum și rambursări pentru cazare și masă. În plus, unele companii oferă asigurări medicale, cazare și programe de formare continuă pentru a atrage și păstra personalul calificat.

