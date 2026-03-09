Prima pagină » Știri externe » Țările G7 vor să oprească haosul de pe piețele energetice și plănuiesc să folosească până la 30% din rezervele de petrol din sistemul IEA

Țările G7 vor să oprească haosul de pe piețele energetice și plănuiesc să folosească până la 30% din rezervele de petrol din sistemul IEA

09 mart. 2026, 15:48, Știri externe
Miniștrii de finanțe din G7 s-au reunit luni într-o sesiune de urgență convocată pentru a stabiliza piețele energetice în contextul escaladării conflictului din Golf. Cei șapte miniștri de externe discută punerea pe piață a unei cantități masive de petrol, estimate între 300 și 400 de milioane de barili, adică aproximativ 25-30% din totalul rezervelor publice ale sistemului IEA, scrie Financial Times.

Țările din G7 vor astfel să stopeze creșterea barilului de petrol Brent, care a depășit luni pragul de 110-225 dolari, după o creștere record de peste 25% într-o singură zi. Prețurile la combustibil au explodat din cauza temerilor legate de închiderea Strâmtorii Ormuz, rută esențială prin care trece aproape un sfert din comerțul internațional cu petrol. În același timp, producția de țiței a Irakului a scăzut cu 70% din cauza restricțiilor de acces pentru tancurile petroliere, în timp ce Kuweit și Qatar au anunțat, de asemenea, reduceri sau suspendări ale exporturilor.

Întâlnirea miniștrilor de externe din țările G7, prezidată de ministrul francez al economiei, Roland Lescure, a fost programată pentru ora 13:30, ora României. La aceste discuții a participat și Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (IEA), pentru a asigura o acțiune sincronizată la nivel global. Anterior, mai multe țări G7, printre care și Statele Unite, s-au arătat disponibile pentru utilizarea rezervelor de petrol pentru a încetini creșterile prețurilor la carburanți.

Țările IEA vor să pună în piață 30% din rezerva de 1,2 miliarde de barili de petrol

Cei 32 de membri ai IEA dețin rezerve strategice ca parte a unui sistem colectiv de urgență conceput pentru crizele prețurilor petrolului. Unii oficiali americani consideră că o eliberare comună a 300-400 de milioane de barili, adică 25-30% din cele 1,2 miliarde de barili din rezervă, ar fi potrivită pentru temperarea piețelor. Stocurile de petrol de urgență au fost înființate ca parte a creării AIE în 1974, în urma embargoului petrolier arab, care a făcut ca prețurile țițeiului să crească vertiginos și a declanșat penurii majore de combustibil în lumea occidentală. Rezervele sunt concepute pentru a permite țărilor mari consumatoare de petrol să răspundă la șocuri energetice semnificative.

Războiul din Golf a creat un șoc pe piețele energetice

În prezent, este haos pe piețele energetice unde, în paralel cu scumpirea petrolului, prețul gazelor în Europa a crescut luni cu aproximativ 30%. Există presiuni majore pentru plafonarea prețurilor la carburanți, pe măsură ce, în România, prețurile carburanților tind să crească iar unele previziuni privind costul de la pompă indică și pragul de 10 lei/litru de carburant.

Creșterea prețurilor petrolului din ultima săptămână a declanșat o criză globală și amenință cu o creștere inflaționistă care ar putea afecta pe termen lung creșterea economică din întreaga lume. China, India, Coreea de Sud, Japonia, Germania, Italia și Spania se numără printre cei mai mari importatori de țiței, ceea ce îi face puternic expuși șocurilor de prețuri.

