Paradoxul conflictului dintre SUA și Iran. Statele blocate într-un impas care nu este nici pace, nici război

Armistițiul dintre SUA și Iran intră în a doua lună, însă perspectivele unui acord real rămân îndepărtate. Deși nici Washingtonul, nici Teheranul nu par dispuse să facă concesii majore, ambele tabere evită reluarea confruntării directe, menținând conflictul într-o zonă gri, între război și pace.

Paradoxul conflictului dintre SUA și Iran. Trump avertizează că armistițiul este „pe aparate”

Președintele Donald Trump a declarat luni că încetarea focului cu Iranul este „pe aparate” și a insistat că nu va renunța la obiectivul de a forța Teheranul să abandoneze programul nuclear. Liderul american a susținut că Iranul mizează pe faptul că Washingtonul va ceda din cauza presiunilor economice și a creșterii prețurilor la energie.

„Nu există nicio presiune. Vom obține o victorie completă”, a spus Trump la Casa Albă.

De cealaltă parte, regimul iranian continuă să se prezinte drept câștigător al conflictului, argumentând că structurile de putere au rămas intacte, iar programele sale nucleare și balistice continuă să reprezinte o amenințare. Mohammad Bagher Ghalibaf, unul dintre oficialii de rang înalt ai Iranului, a avertizat SUA împotriva unei escaladări.

Blocade reciproce și negocieri fără progres

În locul confruntării militare directe, cele două state și-au consolidat măsurile de presiune economică și strategică. Administrația Trump a înăsprit embargoul asupra porturilor și navelor iraniene, în timp ce Iranul își menține controlul asupra Strâmtorii Hormuz, rută esențială pentru transportul global de energie.

„Suntem într-o situație în care au rămas doar opțiuni proaste”, a declarat Allison Minor, fost oficial american pentru politica din Orientul Mijlociu.

Potrivit surselor apropiate negocierilor, persistă diferențe majore între Washington și Teheran privind viitorul Strâmtorii Hormuz și limitele pe care Iranul ar trebui să le accepte în privința programului nuclear.

Suzanne Maloney, vicepreședinte al Brookings Institution, spune că nu este clar dacă SUA vor reuși să convingă Iranul să facă concesii importante atât în privința programului nuclear, cât și în ceea ce privește accesul internațional în Strâmtoarea Hormuz.

Iranul cere garanții și ridicarea sancțiunilor

Cea mai recentă propunere transmisă de Teheran, respinsă rapid de Trump, arată că Iranul consideră că Washingtonul nu este dispus să escaladeze conflictul și că poate rezista mai mult într-un blocaj prelungit.

Iranul solicită ridicarea rapidă a sancțiunilor și dorește ca dosarul nuclear să fie discutat abia după implementarea celorlalte condiții privind încheierea conflictului. În plus, autoritățile iraniene insistă asupra unor noi reguli de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz, inclusiv asupra unor posibile taxe pe care Teheranul le prezintă drept compensații de război.

Teheranul mai cere ca orice acord să fie legat de un armistițiu durabil în Liban, unde forțele israeliene continuă confruntările cu Hezbollah, condiție respinsă de SUA și Israel.

Presiuni interne asupra lui Trump

Donald Trump a plecat marți în China, unde va încerca să obțină sprijinul Beijingului pentru relansarea negocierilor cu Iranul. China este principalul cumpărător al energiei iraniene și are o influență semnificativă asupra Teheranului.

În același timp, președintele american este supus unor presiuni interne tot mai mari. O parte dintre republicani cer reluarea operațiunilor militare pentru escortarea traficului comercial prin Strâmtoarea Hormuz sau chiar reluarea ostilităților împotriva Iranului. Alți republicani, mai sceptici față de intervențiile externe, îi cer lui Trump să închidă rapid conflictul, pe fondul scăderii din sondaje și al îngrijorărilor economice.

Un conflict fără ieșire clară

Oficialii americani susțin că SUA au obținut câștiguri tactice importante, afectând conducerea militară iraniană și infrastructura de apărare. Totuși, obiectivele strategice major,  renunțarea Iranului la programul nuclear și la susținerea grupărilor proxy din regiune, rămân departe de a fi atinse.

Deocamdată, cel mai probabil scenariu pare să fie continuarea acestui impas.

„Atât Washingtonul, cât și Teheranul încearcă încă să obțină prin negocieri ceea ce nu au reușit să obțină prin război”, a concluzionat Suzanne Maloney.

