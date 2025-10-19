Prima pagină » Știri externe » The Telegraph îl ia peste picior pe Zelenski după întâlnirea cu Trump. Ce CARICATURĂ au publicat jurnaliștii britanici

19 oct. 2025, 13:51, Știri externe
Publicația britanică The Telegraph a publicat o caricatură cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prin care ironizează călătoria sa nereușită la Washington pentru sprijin militar suplimentar.

În imagine, Zelenski poartă un tricou cu inscripția „am fost la Washington și am primit doar acest tricou jalnic”, o aluzie la faptul că președintele ucrainean nu a obținut de la omologul său american, Donald Trump, sprijinul militar la care s-ar fi așteptat pentru a putea învinge Rusia.

Trump i-a transmis lui Zelenski că „e timpul” să facă o „înțelegere” cu Putin. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk

După întâlnirea Trump – Zelenski, președintele american a postat un mesaj pe rețeaua Truth Social în care a spus că i-a sugerat șefului statului ucrainean să facă „o înțelegere” cu Vladimir Putin, iar V0lodimir Zelenski a ieșit, ca și la precedenta întâlnire, la o conferință de presă în fața Casei Albe.

„Întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum i-am sugerat și președintelui Putin, că este timpul să oprim crimele și să facem o înțelegere! S-a vărsat suficient sânge, iar granițele de proprietate sunt definite prin război și curaj. Ar trebui să se oprească acolo unde sunt. Să-i lăsăm pe amândoi să revendice victoria, să lăsăm istoria să decidă! Fără împușcături, fără moarte, fără sume uriașe și nesustenabile de bani cheltuiți. Acesta este un război care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte. Mii de oameni sunt măcelăriți în fiecare săptămână – Gata, ÎNTOARCEȚI-VĂ LA FAMILIILE VOSTRE ÎN PACE!”, a scris Trump pe Truth Social.

Sursa foto main: Profimedia

