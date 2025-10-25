Se spune că banii nu pot cumpăra fericirea. Dar uneori, ei pot cumpăra planeta. Dacă ai mulți – mult prea mulți – poți să-i oferi gratis un Air Force One președintelui american, poți organiza fără probleme campionatul mondial de fotbal și poți chiar ajunge să deții în Londra, inima Imperiului britanic, mai multe proprietăți, companii și zone de infrastructură critică – decât… Regele Charles.

Cele mai faimoase mărci din Londra, deținute de casa Al Thani

Așa se face că, în ultimii 20 de ani, Qatar a ajuns să dețină un adevărat imperiu imobiliar în Londra.

Într-o adevărată sesiune de shopping statală, obsesiv – compulsivă, care a început în 2008, familia Al Thani, aflată la conducere de peste 150 de ani, și diversele sale instrumente de investiții, inclusiv Fondul de Investiții din Qatar, au achiziționat o cotă de 20% din piața Camden; satul olimpic; jumătate din cel mai scump bloc de apartamente din lume, situat în One Hyde Park; situl Chelsea Barracks și clădirea ambasadei SUA din Grosvenor Square.

Potrivit unui raport GB News, familia Al Thani are o colecție de „bijuterii” imobiliare în toată capitala britanică, care mai includ Canary Wharf, numeroase hoteluri și chiar 20% din aeroportul Heathrow, zona de infrastructură critică a statului britanic. Qatar a achiziționat și aproximativ 8% din Bursa de Valori din Londra și aproape 7% din Barclays.

În 2010, inclusiv emblematicul magazin universal Harrods a fost vândut către Qatar Investment Authority, fondul suveran de investiții al națiunii.

Într-un interviu pentru Financial Times, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, transmitea atunci: „Investim peste tot. Chiar și Harrod’s-ul vostru – l-am luat”.

De asemenea, politicianul qatarez și membru al familiei regale, Mohammed Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al-Thani, ar fi director al Maybourne Hotels, precizează raportul GB News. Grupul operează unele dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Londra, inclusiv The Berkeley, The Connaught, Claridge’s și The Emory.

Pe parcursul anilor, conducătorii qatarezi au investit, în tot mai multe proiecte. Statul Qatar deține 95% din The Shard, cea mai înaltă clădire din Europa de Vest, cu 87 de etaje. În plus, fondul suveran de investiții al statului din Golf deține în comun Canary Wharf, un district financiar privat.

Qatarezii dețin inclusiv o participație de 20% la Aeroportul Heathrow, dar și o participație de 14,3% la Sainsbury’s, unul dintre cele mai mari supermarketuri din Marea Britanie.

Mayfair, supranumit Micul Doha

Conform analizei GB News, casa Al Thani deține 1,8 milioane de metri pătrați de proprietăți în oraș. Ba chiar nord-vestul cartierului Mayfair este supranumit Micul Doha din cauza numărului mare de proprietăți deținute de familia regală din Orientul Mijlociu. Aceștia controlează proprietăți imobiliare într-un sfert din zonă, inclusiv unele dintre cele mai valoroase case private din Marea Britanie.

Se estimează că familia deține proprietăți imobiliare în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de lire sterline, Emirul Qatarului și patriarhul casei, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, deținând singuri proprietăţi în valoare de 1,6 miliarde de lire sterline.

Moza, femeia din spatele celui mai influent imperiu financiar

Influența investițiilor familiei regale qatareze i se atribuie, însă, șeicăi Moza, mama actualului Emir și femeia considerată de mulți conducătoarea din umbră a Qatarului.

În 2013, Moza bint Nasser Al Missned, cea de-a doua soție a fostului Emir, Hamad bin Khalifa Al Thani, a achiziționat o vilă spectaculoasă în Regent’s Park din Londra pentru 120 de milioane de lire sterline. După renovări, palatul londonez cu două lifturi, 13 dormitoare, piscină interioara, spa, sala de sport, de jocuri, și salon de înfrumusețare, a fost evaluat la peste 200 de milioane de lire sterline.

Realizând tranzacții extrem de profitabile pentru familia regală din Qatar, la nivel mondial, cum ar fi achiziționarea de mărci haute couture și proprietăți istorice europene de lux, numele Mozah bint Nasser Al Missned a devenit sinonim cu puterea internațională, în doar două decenii. A fost chiar descrisă uneori drept „matriarha Qatarului modern” sau femeia care conduce Qatarul din umbră.

Născută în Al Khor în 1959, Moza bint Nasser și-a câștigat titlul de „femeia preferată a Emirului” asigurându-se că copiii ei, nu ai primei soții a Emirului, vor prelua frâiele țării, demonstrându-și interesul pentru politica, afacerile, și relațiile externe ale regatului.

“Eterna șeică“, așa cum este numită pentru a o distinge de nora sa, actuala primă doamnă, provine dintr-o familie care s-a opus cândva familiei conducătoare, a trăit în exil și s-a întors pentru a-și schimba propria istorie când s-a căsătorit cu Hamad bin Khalifa Al Thani în 1977, Emir până în 2013, când acesta a abdicat în favoarea fiului lor.

Ce proprietăţi deţine Regele Charles la Londra

Spre comparaţie, familia regală britanică, condusă de regele Charles, deține mai multe palate celebre în faimoasa capitală brtanică, inclusiv Palatul Buckingham, Palatul St. James, Palatul Kensington și Casa Clarence. Regele deține, de asemenea, Turnul Londrei și Palatul Hampton Court ca parte a Patrimoniului Coroanei. Cu toate acestea, acestea nu sunt considerate proprietăți private. Ele sunt deținute de suveran în numele națiunii.

Care este averea netă a familiei Al Thani

Susținută de o avere netă estimată la 335 de miliarde de dolari, averea familiei Al Tahani se numără printre cele mai mari dintre toate familiile regale din lume. O mare parte din această avere provine din imensele rezerve de gaze naturale ale Qatarului, din petrol și din investițiile strategice globale.

Spre deosebire de dinastiile mai discrete, familia Al-Thani încearcă să câștige vizibilitateși să-și consolideze prestigiul național și familial prin investiții în artă, media și sport. În 2022, Qatarul a câştigat onoarea FIFA de a găzdui Campionatul Mondial de fotbal.

Avion cadou pentru Trump, din partea Qatarului

În acest an, însă, familia regală s-a aflat în centru unul scandal mediatic după ce i-a oferit președintelui american Donald Trump un avion Air Force One, evaluat la 400 de milioane de dolari.

Informația a provocat un val de nemulțumire în rândul democraților, care l-au acuzat pe Trump că acceptă „mită” și au cerut un control etic. În luna mai a acestui an, Statele Unite au acceptat aeronava de tip Boeing 747, iar Forțele Aeriene au fost solicitate să găsească rapid o soluție pentru modernizarea acestuia, astfel încât să poată fi folosit ca noul Air Force One.

Înainte de modificări, însă, interiorul avionului, includea cabine, saloane și sufragerii ornamentate. Aproape fiecare cameră de la bord are covoare luxoase, canapele din piele și mobilier auriu.