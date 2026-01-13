Prima pagină » Știri externe » Top 3 țări exotice unde poți trăi o viață de vis doar din economii, fără să mai muncești vreodată

Mihai Tănase
13 ian. 2026, 08:38, Știri externe
Top 3 țări exotice unde poți trăi o viață de vis doar din economii, fără să mai muncești vreodată
Foto: Freepik.com

Un nou raport al International Living, citat de Forbes, arată că există câteva destinații unde costul vieții este suficient de scăzut încât să poți trăi confortabil fără un loc de muncă, beneficiind în același timp de servicii bune și un stil de viață relaxat.

Visul de a renunța la job și de a trăi liniștit din economii pare, pentru mulți, imposibil. Totuși, potrivit unui nou raport publicat de International Living și citat de Forbes, acest scenariu este mult mai realist decât pare, dacă alegi destinația potrivită.

Raportul, intitulat „Cele mai ieftine locuri din lume în 2026”, analizează țări în care costul vieții este redus, calitatea vieții ridicată, iar puterea de cumpărare a banilor este semnificativ mai mare decât în Statele Unite sau Europa de Vest.

„Ideea principală este că poți trăi mai bine cu mai puțini bani în locurile cu cel mai bun raport calitate-preț”, explică Jennifer Stevens, redactor-șef executiv al International Living.

„Vrem să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă ce ar însemna, de fapt, o viață cu adevărat confortabilă și ușoară.”

Topul ia în calcul factori precum clima, sistemul de sănătate, stilul de viață, infrastructura și costurile reale de zi cu zi. Datele nu sunt statistici generale, ci provin de la corespondenți care locuiesc efectiv în fiecare destinație.

„Nu ne bazăm pe informații colectate de la utilizatori. Scopul nostru este să oferim o imagine realistă a costurilor într-o comunitate care ne place”, subliniază Stevens.

Sri Lanka, viață tropicală la costuri minime

Potrivit raportului, Sri Lanka este una dintre destinațiile greu de egalat din punctul de vedere al raportului calitate-preț.

„Când vine vorba de ce primești pentru banii tăi, Sri Lanka este greu de egalat. Acolo, corespondentul nostru local închiriază o vilă cu grădină tropicală și piscină mică pentru 385 de dolari pe lună”, spune Stevens.

Foto: Freepik.com

Foto: Freepik.com

Pe lângă accesibilitate, țara oferă un stil de viață atractiv: temperaturi ridicate tot anul, plaje spectaculoase, regiuni montane verzi și o cultură recunoscută pentru ospitalitate. Engleza este larg vorbită, mâncarea este proaspătă și gustoasă, iar serviciile zilnice, de la masaje la mese în oraș, sunt mult mai ieftine decât în SUA.

Zonele preferate de expați variază de la Arugam Bay, pe coasta de est, cunoscut pentru atmosfera sa boemă, la Galle, în sud-vest, unde arhitectura colonială se îmbină cu restaurante internaționale și o comunitate mare de expați.

Pentru cei care caută un mediu urban, Colombo oferă energie cosmopolită și hoteluri coloniale emblematice. Regiunile montane, precum Kandy, Nuwara Eliya sau Bandarawela, atrag prin temperaturi mai răcoroase și costuri și mai mici.

Conform International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Sri Lanka cu aproximativ 1.100 – 1.250 de dolari pe lună, iar un cuplu cu 1.400 – 1.650 de dolari. Chiriile pe termen lung variază, de regulă, între 400 și 700 de dolari.

Vietnam, calitate ridicată a vieții la prețuri surprinzătoare

Vietnam este descris drept „una dintre cele mai bune alegeri din Asia”. Stevens subliniază cultura bogată, raportul excelent calitate-preț și un sistem de sănătate extrem de accesibil.

„Corespondentul nostru de acolo îl descrie drept «șocant de accesibil»”, spune ea, amintind un set complet de investigații medicale realizat pentru doar 225 de dolari.

Internetul și serviciile mobile sunt rapide și ieftine, infrastructura este în continuă dezvoltare, iar viața de zi cu zi combină dinamismul urban cu simplitatea.

Hanoi atrage prin cartierele sale istorice, în timp ce Ho Chi Minh City oferă un ritm alert și facilități moderne. Orașele de coastă precum Da Nang, Hoi An, Nha Trang sau Vung Tau sunt populare printre expații care caută un stil de viață mai relaxat.

Foto: Freepik.com

Foto: Freepik.com

Un expat singur poate trăi confortabil în Vietnam cu 1.100 – 1.300 de dolari pe lună, iar un cuplu cu 1.450 – 1.750 de dolari. Chiriile se situează, în general, între 350 și 650 de dolari.

Thailanda, varietate de stiluri de viață și servicii medicale de top

Thailanda rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru expați.

„Thailanda oferă o varietate de stiluri de viață, de la orașe de coastă la centre culturale, iar serviciile medicale sunt de nivel mondial”, afirmă Stevens.

Bangkok este ideal pentru cei care vor un oraș mare, cu transport eficient și restaurante de top, în timp ce Chiang Mai atrage prin ritmul său lent și accesul la natură. Zonele de coastă și insulele din sud oferă alternative mai liniștite, adesea la costuri mai mici.

Foto: Freepik.com

Foto: Freepik.com

Potrivit International Living, un expat singur poate trăi confortabil în Thailanda cu 1.200–1.400 de dolari pe lună, iar un cuplu cu 1.600 – 1.900 de dolari. Chiriile variază între 450 și 800 de dolari, existând încă opțiuni sub 500 de dolari în unele zone de coastă.

