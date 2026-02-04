Prima imagine a noii Săli de Bal a Casei Albe, dezvăluită de Trump. Investiția se ridică la 400.000.000$: „Va fi cea mai grozavă construită vreodată”

Donald Trump a publicat prima imagine a viitoarei Săli de Bal a Casei Albe, un proiect de amploare estimat la 400 de milioane de dolari. Inițiativa, care presupune demolări în Aripa de Est, este intens contestată și care a ajuns inclusiv motiv de dispută în instanță.

Președintele american Donald Trump a prezentat în premieră prima imagine a viitoarei Săli de Bal a Casa Albă, un proiect ambițios pe care îl descrie drept „cel mai grozav construită vreodată”. Anunțul a fost făcut pe platforma sa de socializare, Truth Social, și a reaprins o controversă majoră privind modificarea complexului prezidențial, scrie Mediafax.ro.

Imaginea publicată este însoțită de un mesaj amplu în care Trump susține că noua construcție va răspunde unei nevoi istorice a Casei Albe, exprimată de-a lungul a peste un secol.

„Această clădire frumoasă va fi, când va fi finalizată, mult așteptatul Sală de Bal a Casei Albe – Cea mai grozavă de acest tip construită vreodată! Este o redare din Clădirea Trezoreriei, chiar peste drum, și înlocuiește Aripa de Est, foarte mică, dărăpănată și reconstruită de multe ori, cu o Aripă de Est Nouă magnifică, constând dintr-o sală de bal glorioasă care a fost cerută de președinți de peste 150 de ani”, a scris liderul american.

Donald Trump a ținut să sublinieze că proiectul respectă stilul arhitectural al Casei Albe și nu afectează caracterul istoric al clădirii.

„Având o înălțime și o scară identice, este în totalitate în concordanță cu a noastră Casă Albă istorică. Aceasta este prima redare prezentată publicului. Dacă observați, Zidul de Nord este o replică a Fațadei de Nord a Casei Albe, prezentată în partea dreaptă a imaginii. Acest spațiu va servi bine Țării noastre pentru, sperăm, secole în viitor”, a adăugat Trump.

Cum vrea Trump să schimbe „fața” Casei Albe

Potrivit Reuters, proiectul prevede construirea unei săli de bal cu o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați și un cost estimat la circa 400 de milioane de dolari. Modernizarea ar presupune demolarea unei clădiri vechi din Aripa de Est, aspect care a generat reacții critice puternice.

O organizație pentru protejarea patrimoniului a contestat proiectul în instanță, iar mai mulți congresmeni democrați au calificat inițiativa drept un „abuz”, solicitând clarificări privind finanțarea și identitatea donatorilor implicați.

Inițiativa se înscrie într-o serie mai largă de proiecte de remodelare promovate de Donald Trump, atât la Casa Albă, cât și în capitala Washington DC.

Printre acestea se numără propunerea construirii unui arc de triumf pentru a marca 250 de ani de independență a Statelor Unite, precum și reamenajarea unor spații interioare ale Casei Albe, inclusiv instalarea de plăcuțe explicative sub portretele foștilor președinți.

