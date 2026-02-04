Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul

Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor din Camera Deputaţilor va analiza raportul preliminar al Comisia Judiciare din Camera Reprezentanţilor din SUA, transmite, pe facebook, deputatul AUR Laura Gherasim şi preşedintele acestui organism de control.

Potrivit acesteia, documentul va fi analizat şi coroborat cu alte informaţii, după care va fi realizat un raport final. deputatul mai spune că scopul principal al deplasării delegaţiei AUR în SUA este legat de „aflarea adevărului privind ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în procesul de anulare a alegerilor prezidenţiale”.

”Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în Statele Unite ale Americii: aflarea adevărului privind ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în procesul de anulare a alegerilor prezidenţiale şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor”, spune Laura Gherasim.

În cadrul comisiei pe care o reprezintă, deputatul a dezvăluit că intenţionează să înfiinţeze o nouă comisie care să se ocupe de clarificarea acestui subiect. Potrivit deputatului AUR, din raportul preliminar reiese că documentele interne ale platformei TikTok contrazic naraţiunea interferenţei ruseşti în alegerile prezidenţiale din România, naraţiune susţinută de Serviciul Român de Informaţii.

”Autorităţi ale statului român au formulat solicitări repetate de eliminare a conţinutului politic de pe platforma TikTok, inclusiv conţinut care critica partide aflate la guvernare. Aceste solicitări au vizat inclusiv reducerea la tăcere a susţinătorilor unor candidaţi şi eliminarea conţinutului politic legal. Documentele arată că autorităţile române au continuat o campanie de cenzură agresivă, inclusiv după ce acuzaţiile de ingerinţă străină nu au fost susţinute de probe”, mai spune Gherasim.

Astfel, în şedinţa de miercuri a Biroului Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor din Camera Deputaţilor, a fost inclus pe ordinea de zi a plenului constituirea unei comisii de anchetă în cadrul Comisiei, cu rolul de clarificarea a circumstanţelor şi a cadrului decizional care au stat la baza anulării alegerilor prezidenţiale, dar şi iniţierea sesizărilor penale împotriva tuturor instituţiilor statului care nu respectă relaţia constituţională cu Parlamentul României şi dispoziţiile legale în vigoare.

De asemenea, se mai solicită suplimentarea personalului Comisiei, din cauza volumului foarte mare de petiţii cu privire la anularea alegerilor prezidenţiale şi solicitările explicite de anchetă parlamentară. Joi, acestea vor fi supuse votului în plen.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023. Americanii spun că liderii europeni au încercat să cenzureze discursul politic cu presiuni asupra reţelelor sociale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”

George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm