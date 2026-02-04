Prima pagină » Actualitate » Nu este o glumă. Cât ar putea ajunge să coste un kilogram de roșii românești la tarabele din piață, acum, în 2026

04 feb. 2026, 09:35, Actualitate
Prețurile legumelor și fructelor ar putea fi mai mari, anul acesta, la tarabele din piețele din România. De la producător, un kilogram de roșii, de exemplu, va fi vândut cu 60 de lei. Prețul perceput la tarabele din piețe, în schimb, îi uimesc pe clienți. Astfel de costuri sunt generate de factorii climatici care au afectat serios producția.

Condițiile meteorologice extreme din România au afectat producțiile de legume. În urma gerului năprasnic, dar și a culturilor distruse parțial sau afectate serios de factorii climatici, prețurile produselor vor fi mai mari la tarabele din piețe. De pildă, primele roșii românești vor avea un preț de pornire de 60 de lei de la producător (preț per kg). De altfel, prețul mare este cauzat și de costurile uriașe pe care producătorii trebuie să le plătească pentru încălzirea solariilor.

Un kilogram de roșii ar putea ajunge să coste 100 de lei / foto: Shutterstock

Cât ar putea ajunge să coste un kilogram de roșii românești

Dacă kilogramul de roșii va fi vândut cu 60 de lei de la producător, prețul va fi mai mare la tarabele din piață. În acest sens, un kilogram de roșii românești ar putea ajunge să coste chiar și 100 de lei – un cost uriaș pentru mulți dintre clienți.

Costurile fermierilor au crescut, iarna aceasta, cu până la 40%. Pe zi, producătorii au plătit și câteva mii de lei pentru a putea încălzi un solar. Marfa producătorilor va ajunge în piețele angro, acolo unde comercianții își vor adăuga un profit. Tot din piețele angro cumpără și revânzătorii care, la rândul lor, vor adăuga și ei câțiva lei per kilogram.

„Primele roșii românești, 50–60 de lei la producător. Orice producător, orice țăran real, ar cere și 80 de lei sau 100 de lei, dar să aibă cine să le cumpere, să aibă populația bani să cumpere așa ceva”, a spus Ion Țicu, producător, arată Antena3.ro.

Legătura de verdeață este mai scumpă

De altfel, și verdețurile de primăvară au fost afectate de ger. Primele verdețuri costă, în medie, mai mult cu 50 de bani/legătură.

„Ea este foarte mică la timpul ăsta (N.r. – salata verde). Ne mai trebuie 2–3 săptămâni ca să o ducem pe tarabă. Dacă ne ducem și cerem 3 lei pe o legătură pe tarabă, nu dă nimeni. Deci, tot prețul, tot un 2 lei rămâne. Nu ne scoatem costurile, dar dacă am pus-o, asta e situația, n-avem de ales. Trebuie să o vindem pe mult, pe puțin, să eliberăm locul”, explică Mariana Jelea, alt producător.

Sursă foto: Shutterstock

