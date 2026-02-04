Război în Ucraina, ziua 1.441. Trump spune că dorește ca „Putin să pună capăt” războiului/Rusia bombardează puternic pe tot frontul

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 4 februarie 2026, în a 1.441-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele american Donald Trump a declarat că dorește ca liderul rus, Vladimir Putin, să „pună capăt războiului din Ucraina”, declanșat în urmă cu aproape patru ani.

Trump a discutat cu jurnaliștii despre reluarea atacurilor de către Rusia împotriva Kievului și a altor orașe, lovituri petrecute în ajunul discuțiilor programate pentru miercuri, la Abu Dhabi, cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și reprezentanți ai celor două națiuni beligerante.

Noile atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei au venit după o pauză de câteva zile mediată de Donald Trump. „Și-a ținut promisiunea pe acest plan”, a ținut să precizeze Trump despre Vladimir Putin.

Bombardamente la Zaporojie

Între timp, un atac cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, a ucis doi tineri și a făcut cel puțin 11 răniți.

„Două persoane au fost omorâte: un bărbat de 18 ani și o tânără”, a declarat guvernatorul regional Ivan Fedorov pe rețelele de socializare. Imagini difuzate de serviciile de urgență ucrainene au arătat două corpuri întinse pe jos și mașini arse la locul atacului. „11 persoane, inclusiv trei copii, au solicitat asistență medical”, a adăugat Fedorov. „Acesta este un masacru”, a reacționat și prim-ministrul Iulia Svîrîdenko.

Zaporojie este una dintre regiunile, alături de Donețk, Lugansk și Herson, pe care Rusia le-a anexat în septembrie 2022, la opt luni de la declanșarea războiului.

Rusia efectuează atacuri aproape zilnice asupra Ucrainei, lansând drone și rachete ce vizează în principal infrastructura energetică a țării.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front