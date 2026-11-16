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Tragedie în Thailanda, pe o insulă populară printre turiștii români: 11 morți și 16 răniți într-un incendiu

Tragedie în Thailanda, pe o insulă populară printre turiștii români: 11 morți și 16 răniți într-un incendiu
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Incendiu în Thailanda - Foto: X@ThaiEnquirer
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Cel puțin 11 persoane au murit și alte 16 au fost rănite într-un incendiu izbucnit pe o insulă idilică din Thailanda, o destinație populară inclusiv printre turiștii români. Flăcările au cuprins o clădire comercială și s-au extins la imobilele învecinate.

Un incendiu violent a izbucnit luni dimineață într-o zonă turistică de pe insula Phuket, din sudul Thailandei, și s-a soldat cu cel puțin 11 morți și 16 răniți. Focul a pornit dintr-o clădire care adăpostea un restaurant, spații de cazare și un magazin de închiriere a motocicletelor, după care s-a propagat la mai multe imobile din apropiere, potrivit Al Jazeera.

Tragedia s-a produs în Patong, una dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe insulă, frecventată de turiști din întreaga lume, inclusiv din România. Autoritățile thailandeze au precizat că, potrivit informațiilor disponibile, printre victime nu se află turiști.

Sursa video – X/@sirajnoorani

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 03:17, când majoritatea persoanelor aflate în clădirile din zonă dormeau. Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea flăcărilor și evacuarea persoanelor surprinse de foc.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Un transformator electric ar fi explodat înaintea incendiului

Poliția din Phuket a deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incendiul.

Surachai Sooksai, comandantul poliției din Phuket, a declarat că primele verificări indică explozia unui transformator electric aflat în apropierea clădirii, cu puțin timp înainte de izbucnirea flăcărilor.

Guvernatorul provinciei Phuket, Chodnarin Koedsom, a explicat că în magazinul de închiriere se aflau aproximativ 100 de motociclete, alături de cantități de benzină, ulei de motor, anvelope și materiale plastice.

Incendiu în Puket - Foto: X/@ThaiEnquirer

Incendiu în Puket – Foto: X/@ThaiEnquirer

Prezența acestor substanțe și materiale inflamabile ar fi favorizat extinderea rapidă a incendiului și degajarea unui fum dens, cu potențial toxic.

Dintre cele 16 persoane rănite, 15 sunt cetățeni thailandezi, iar una este cetățean al Myanmarului, potrivit autorităților locale. Victimele au fost transportate la spital, unde au primit îngrijiri medicale pentru intoxicații cu fum și leziuni provocate de fragmente de sticlă.

Al doilea incendiu cu numeroase victime în Thailanda, în ultimele luni

Incendiul din Phuket survine la câteva luni după o altă tragedie produsă într-un local aglomerat din capitala Thailandei.

În iulie 2026, un bar din Bangkok a fost cuprins de flăcări, după ce un scurtcircuit electric ar fi provocat izbucnirea focului. Bilanțul relatat ulterior a ajuns la aproximativ 40 de persoane decedate.

Siguranța la incendiu în localurile de divertisment din Thailanda a fost pusă în discuție în repetate rânduri, după mai multe incidente soldate cu victime.

În august 2012, patru persoane au murit și numeroase altele au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din Phuket, frecventat de turiști străini. O altă tragedie s-a produs în noaptea de Anul Nou din 2009, când un incendiu a distrus un club din Bangkok. Atunci, 67 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 200 au fost rănite.

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