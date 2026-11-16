Tragedie în Thailanda, pe o insulă populară printre turiștii români: 11 morți și 16 răniți într-un incendiu

Cel puțin 11 persoane au murit și alte 16 au fost rănite într-un incendiu izbucnit pe o insulă idilică din Thailanda, o destinație populară inclusiv printre turiștii români. Flăcările au cuprins o clădire comercială și s-au extins la imobilele învecinate.

Un incendiu violent a izbucnit luni dimineață într-o zonă turistică de pe insula Phuket, din sudul Thailandei, și s-a soldat cu cel puțin 11 morți și 16 răniți. Focul a pornit dintr-o clădire care adăpostea un restaurant, spații de cazare și un magazin de închiriere a motocicletelor, după care s-a propagat la mai multe imobile din apropiere, potrivit Al Jazeera.