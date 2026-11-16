Reizbucnește scandalul gunoaielor în Sectorul 1? Ședință de urgență la primărie, după ce 3 hotărâri ale Consiliului Local au fost atacate în instanță și sunt suspendate, suspiciuni de abuz în serviciu. Ce ar pune la cale edilii liberali Tuță și Ciucu. În scenariul „Romprest” a intervenit, surprinzător, și Clotilde Armand

George-Cristian Tuță, primarul PNL al Sectorului 1, a convocat – pentru astăzi, ora 12:00 – o „ședință de urgență” la sediul instituției. Practic, edilul este nemulțumit de faptul că Prefectura Capitalei a atacat în instanță cele trei hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 din acest an, prin care primăria a încercat să înlocuiască operatorul de salubritate – Romprest – cu care are contract încă din 2008. Edilul Sectorului 1 vrea să îi bage în ședință pe subprefectul Capitalei, Valeriu-Nicolae Șuhan și pe primarul general Ciprian Ciucu. În acest moment, funcția de prefect al Capitalei este vacantă, după demisia și eliberarea din funcție a lui Andrei Nistor, fostul prefect USR.

Potrivit surselor Gândul, primarul liberal George-Cristian Tuță dorește să „mute” decisiv în acest scandal. Scopul ar fi ca Prefectura Capitalei să retragă acțiunea din instanță prin care a cerut anularea celor 3 hotărâri ale Consiliului Local. În acest scenariu, o „piesă” foarte importantă ar fi chiar primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Instituția Prefectului a cerut Tribunalului București să anuleze Hotărârile Consiliului Local 146 și 147, adoptate în mai, și 211, din iunie. Acțiunea în instanță a fost înregistrată joi, 12 noiembrie, potrivit portalului Ministerului Justiției.

Ar fi fost identificate mai multe nereguli în legătură cu actele normative menționate mai sus. Consiliul Local Sector 1 nu putea aproba concesiunea colectării deșeurilor fără împuternicirea expresă prealabilă a Consiliului General al Municipiului București (CGMB).

Potrivit Constituției, prefectul poate ataca în instanță actele autorităților locale pe care le consideră ilegale, iar acestea sunt suspendate de drept.

Primarul Sectorului 1 pune presiune la prefectură

Conform surselor Gândul, George-Cristian Tuță, primarul Sectorului 1, ar pune presiune prin această ședință de urgență convocată pentru astăzi, la ora 12:00, scopul final fiind acela de a determina Prefectura Capitalei să retragă din instanță acțiunea prin care au fost suspendate Hotărârile Consiliului Local 146 și 147, adoptate în mai, și 211, din iunie.

„Acesta ar fi un abuz în serviciu”, susțin, însă, sursele Gândul.

Potrivit primarului Sectorului 1, suspendarea celor hotărâri ale Consiliului Local generează un „risc iminent de blocaj al unui serviciu public esențial”, respectiv colectarea gunoaielor în sector.

Primăria Sectorului 1, acuzată de „inacțiune” de Prefectura Capitalei

Potrivit Prefecturii Capitalei, întreaga cronologie a evenimentelor derulate arată că sintagma „urgență imprevizibilă”, invocată de Primăria Sectorului 1, nu ar fi fost, de fapt, decât o consecință directă a „inacțiunii autorității”.

Prefectura a prezentat, de altfel, și cronologia punctuală, din momentul în care a fost semnat cu ROMPREST un contract pe 25 de ani, până în anul 2033, și până la înființarea societății URBANZOR, în data de 23 aprilie 2026.

Clotilde Armand nu a ratat ocazia să intervină: „Vor să anuleze cu ajutorul primarului general decizia prefecturii”

Clotilde Armand, fost primar USR al Sectorului 1, a dus un război înverșunat cu ROMPREST. Totul a culminat cu o criză a gunoaielor care le-a scos peri albi bucureștenilor.

Acum, paradoxal, Clotilde Armand – pentru că fostul prefect al Capitalei era membru USR – ia apărarea ROMPREST și îl acuză pe primarul George-Cristian Tuță că a prejudiciat bugetul local prin cele trei hotărâri ale Consiliului Local care sunt, acum, suspendate.

„Prefectura ne-a dat dreptate. La sesizarea USR Sector 1, Prefectura Capitalei a atacat în instanță trei hotărâri privind salubrizarea, adoptate de administrația actuală, hotărâri care au produs prejudiciat bugetul cu zeci de milioane plătite unor firme de casă. Hotărârile sunt suspendate de drept!

USR Sector 1 va urmări demersurile în instanță, va analiza posibilitatea de a interveni în proces și va solicita verificarea plăților. Cere recuperarea prejudiciului de la persoanele responsabile din administrația Primăriei, în condițiile legii. Banii Sectorului 1 nu sunt un cec în alb și securiștii care conduc acum primăria trebuie să plătească din buzunarul lor.

PS: înțeleg că este mare agitație la Primăria Sectorului 1 și vor să anuleze cu ajutorul primarului general decizia prefecturii. Abia aștept! Să vedeți atunci trafic de influență, abuz în serviciu și alte încadrări din codul penal. Sper să nu îndrăznească nimeni din primărie să facă ilegalități”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

În 2020, Clotilde Armand a declanșat o adevărată saga a proceselor pierdute de Primăria Sectorului 1

În anul 2020, fosta primăriță Clotilde Armand a suspendat plățile către Romprest, susținând că tarifele contractuale erau nejustificat de mari și că acordul conținea clauze prejudiciabile moștenite de la administrațiile anterioare.

Romprest a răspuns reducând serviciile și dând în judecată Primăria.

Compania a depus, în total, 140 de procese și le-a câștigat pe toate, acumulând în timp titluri executorii în valoare de zeci de milioane de lei.

Pe 13 noiembrie 2023, Romprest a pus poprire pe veniturile piețelor din Sectorul 1, pentru a recupera datorii restante, sume descrise de Primărie drept „marginale”, de maximum 12.000 de lei, majoritatea în jur de 2.000 de lei per comerciant.

Potrivit avocatului companiei, poprirea pe chiriile din piețe și spațiile comerciale a fost declanșată după ce primarul nu a depus fondurile cerute într-un cont de executare, compania susținând că „a câștigat toate procesele”.

De ce au fost suspendate cele 3 hotărâri ale Consiliului Local

Obiecția principală a Prefectuii Capitalei HCL 146 Nici în preambulul actului, nici în documentele pregătitoare nu se face referire la o condiție din art. 166 alin. 3 din Codul administrativ, care cere să existe o împuternicire dată în prealabil de Consiliul General al Municipiului București pentru astfel de demersuri, menționează Prefectura.

Conform acestor prevederi, în situația în care consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti adoptă hotărâri privind, printre altele, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională şi zonală, este obligatorie obținerea prealabilă a împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București”, se arată în document.

Prefectura consideră că aprobarea studiului de oportunitate și a soluției de concesiune a colectării deșeurilor intră sub această regulă, pentru că salubrizarea Capitalei este organizată și coordonată, în principal, de Consiliul General.

„(…) competența principală în organizarea și coordonarea serviciului de salubrizare pe întreg teritoriul Bucureștiului revine CGMB.”

Despre HCL 147, privind „aprobarea inițierii și derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului având ca obiect delegarea gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, a activităților conexe, precum și a activităților de salubrizare stradală și deszăpezire pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, ca procedură de urgență”.

Prefectura reține că după ce HCL 146 a prevăzut o concesiune prin licitație deschisă, hotărârea 147 a stabilit o altă procedură: negocierea fără publicare prealabilă.

Prefectura respinge argumentul urgenței, respectiv expirarea iminentă a contractului cu Romprest, în condițiile în care, în realitate, acest fapt era cunoscut din timp.

„Invocarea unei situații de urgență (cum este expirarea iminentă a contractului) nu înlătură obligația legală de a avea acordul CGMB pentru studiul de oportunitate și soluția de delegare a serviciului de salubrizare (…).

Din punct de vedere juridic și administrativ, urgența schimbă doar tipul de procedură de achiziție ce poate fi aplicată pe termen scurt, dar nu transferă competența materială de la Municipiul București (CGMB) către Sector”, mai menționează Prefectura Capitalei.