Scandal politic în Israel: Gadi Eisenkot cere plecarea imediată a lui Netanyahu: „Amenință democrația israeliană. Nu mai poate rămâne niciun minut în plus”. Ce acuzații grave îi sunt aduse fostului premier

Cresc tensiunile pe scena politică din Israel după alegerile legislative. Gadi Eisenkot, desemnat să formeze viitorul guvern al Israelului, cere plecarea imediată a lui Benjamin Netanyahu, după apariția unor acuzații privind o presupusă manipulare electorală îndreptată împotriva partidelor arabe.

Gadi Eisenkot a cerut duminică înlăturarea de la putere a premierului israelian în exercițiu, Benjamin Netanyahu, după ce postul de televiziune Canal 12 a difuzat un reportaj despre presupusa implicare a unor apropiați ai acestuia într-o acțiune împotriva partidelor arabe, înaintea alegerilor legislative din 27 octombrie, potrivit Al Jazeera.

Reacția liderului centrist a venit la numai câteva ore după ce reprezentanții celor doi politicieni s-au întâlnit pentru a discuta posibilitatea formării unui guvern de uniune națională.

„Netanyahu nu mai poate rămâne în fruntea guvernului niciun minut în plus”, a declarat Gadi Eisenkot.

Premierul desemnat a susținut că „comportamentul” premierului și al persoanelor din anturajul său reprezintă „o amenințare concretă, directă și imediată pentru democrația israeliană”.

Acuzații de manipulare electorală înaintea scrutinului din Israel

Potrivit informațiilor prezentate duminică seară de Canal 12, Ido Norden, șeful de cabinet al lui Netanyahu, ar fi transmis conducerii poliției o plângere care viza mai mulți militanți ai partidului arab Raam, chiar înaintea alegerilor legislative. Norden i-ar fi pus pe anchetatori în legătură cu o presupusă sursă de informații care, conform investigației jurnalistice, era în realitate un fost angajat al biroului premierului.

Pe baza declarațiilor acestei persoane, trei membri ai partidului Raam au fost arestați în ziua votului, fiind suspectați că intenționau să cumpere voturi. Imediat după intervenția poliției, tabăra lui Netanyahu a acuzat formațiunile arabe de fraudă electorală. Cei trei suspecți au fost ulterior eliberați, după ce polițiștii au stabilit că informațiile furnizate de sursă nu aveau fundament.

În urma dezvăluirilor, Eisenkot a solicitat „deschiderea imediată a unei anchete în acest caz”.

Biroul premierului israelian a respins acuzațiile prezentate de Canal 12, calificând reportajul drept „mincinos”. Reprezentanții lui Netanyahu au susținut că Norden „și-a îndeplinit datoria de cetățean” atunci când a facilitat contactul dintre sursa respectivă și poliție.

Partidele arabe, în centrul negocierilor pentru viitorul guvern

Disputa apare într-un moment în care partidele arabe ar putea avea un rol decisiv în formarea viitoarei majorități parlamentare. Acestea au obținut 19 mandate la alegerile din 27 octombrie, un rezultat fără precedent, care le-ar putea permite să contribuie la instalarea unui guvern condus de Eisenkot. Cetățenii arabi reprezintă aproximativ 20% din populația israeliană.

În acest context, Netanyahu și-a intensificat criticile la adresa formațiunilor politice arabe.

De cealaltă parte, adversarii săi îl acuză că recurge la diverse „trucuri” pentru a-și păstra funcția de premier. Vineri, Eisenkot a denunțat și ceea ce a numit o „campanie rasistă și agresivă” îndreptată de Netanyahu împotriva minorității arabe din Israel.