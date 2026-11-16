Prima reacție a lui Dacian Cioloș după eșecul de la Summitul Francofoniei: „Este o zi foarte tristă pentru organizația noastră”

Dacian Cioloș a avut o primă reacție luni, la scurt timp după ce statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) nu au reușit să ajungă la un acord privind alegerea viitorului secretar general, în cadrul summitului desfășurat în perioada 15-16 noiembrie 2026, la Phnom Penh, în Cambodgia. „Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa”, a subliniat candidatul României pentru funcţia de secretar general al Francofoniei.

Cioloș a susținut că nu a fost ales pentru că „nu este dintr-o anumită regiune”. Totodată, el a subliniat că anumite țări nu au vrut sub nicio formă să-și accepte înfrângerea.

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„Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidenţiat neputinţa de a lua o decizie atunci când interesul general al organizaţiei cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă şi să găsească punctele de convergenţă. Aici nu e vorba de ţări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menţinerea spiritului de colaborare şi a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face faţă provocărilor viitorului”, a transmis, luni, Dacian Cioloş, candidatul României pentru funcţia de secretar general al Francofoniei.

Potrivit acestuia, „dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi”.

Cioloș: „Un stat nu acceptă să piardă competiția”

„Nu putem lucra împreună pentru proiectele noastre, dacă nu avem încredere între noi sau respingem un candidat pentru că e dintr-o anumită regiune. Din păcate, nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o ţară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat şi, mai ales, despre cum procedăm în condiţiile în care un stat nu acceptă să piardă competiţia”, a adăugat Cioloş.

Acesta spune că trebuie schimbate anumite proceduri şi reguli, dar numai după finalizarea acestui proces electoral.

„Numărul de mandate pentru secretarul general trebuie limitat la maximum două. Oricine preia funcţia de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotaţiei geografice. De ani de zile în Francofonie se vorbeşte despre colaborare, solidaritate, valori comune, democraţie. Aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere şi respect reciproc, precum şi dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate. Iar cu sloganuri, Francofonia nu-şi va împlini niciodată uriaşul potenţial pe care îl are”, a precizat el.

Cioloș a mulţumit „tuturor partenerilor noştri care au susţinut viziunea pe care am propus-o, inclusiv Republicii Democratice Congo, precum şi tuturor celor care au depus eforturi pentru a sprijini candidatura României”.

Alegerile se amână, actualul mandat se prelungește cu încă un an

Dacian Cioloș nu a reușit să obțină funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, după ce cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline nu au reușit să ajungă la un consens asupra niciunuia dintre cei patru candidați înscriși în cursă. ț

Actuala șefă a organizației, Louise Mushikiwabo, va rămâne în funcție încă un an, iar alegerea unui nou secretar general va avea loc în 2027.