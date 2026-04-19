Tragedie la Nürburgring. Pilotul de curse Juha Miettinen a murit și alte șase persoane au fost rănite după un accident în lanț în calificări

Un accident dramatic a zguduit lumea motorsportului în timpul calificărilor pentru celebra cursă ADAC 24h Nürburgring, desfășurate pe circuitul Nürburgring din Germania. Bilanțul este unul dramatic. Un pilot de curse a murit și alte șase persoane au fost rănite.

Doliu în lumea motorsportului, după ce pilotul de curse Juha Miettinen, în vârstă de 66 de ani, a murit în urma unei coliziuni în lanț în care au fost implicate șapte vehicule, la începutul cursei pentru calificările de pe circuitul Nürburgring, potrivit The Guardian.com.

„În urma coliziunii dintre mai multe vehicule, controlul cursei a oprit imediat cursa pentru a permite desfășurarea operațiunilor ample de recuperare și salvare. În ciuda sosirii imediate a serviciilor de urgență, medicii de urgență nu au reușit să-l salveze pe pilotul implicat, Juha Miettinen, după ce acesta a fost scos din vehicul; pilotul a decedat la centrul medical după ce toate încercările de resuscitare s-au dovedit fără succes”, au transmis oficialii.

Alți șase piloți implicați în accident au fost transportați la spital pentru investigații, însă niciunul nu se află în stare critică.

Tragedia a stârnit reacții puternice în lumea motorsportului. Max Verstappen, care urma să participe la competiție, dar nu se afla pe circuit în momentul incidentului, a transmis un mesaj emoționant.

„Șocat de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Sporturile cu motor sunt ceva ce iubim cu toții, dar în momente ca acesta ne reamintesc cât de periculoase pot fi. Transmit condoleanțe sincere familiei și celor dragi ai lui Juha”, a scris Max Verstappen pe Instagram Stories.

Organizatorii au decis ca întrecerile să nu fie reluate sâmbătă seara, în semn de respect pentru victima accidentului.

„Ceilalți șase piloți implicați au fost duși la Centrul Medical și la spitalele din apropiere pentru examinări de precauție. Niciunul dintre răniți nu se află într-o stare care să le pună viața în pericol. Cursa nu va fi reluată sâmbătă seara. Gândurile tuturor celor implicați în cursa de 24 de ore de la Nürburgring se îndreaptă către familia îndoliată a lui Juha Miettinen”, au mai transmis organizatorii.

Competiția va fi reluată duminică, la ora 13:00, ora locală, iar înainte de start va fi ținut un moment de reculegere în memoria pilotului dispărut.

Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”