Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”

Un val de pariuri suspecte și extrem de bine sincronizate cu momentul de început al războiului din Iran a atras atenția autorităților și experților, după ce s-au înregistrat câștiguri de sute de milioane de dolari. Este foarte interesant cum anumiți pariori au anticipat cu o precizie aproape perfectă momente-cheie ale războiului, de la atacuri militare până la decizii politice majore.

Pe 27 februarie, cu doar o zi înaintea atacurilor aeriene lansate de SUA și Israel asupra Iranului, un aflux neobișnuit de aproximativ 150 de conturi pe Polymarket a plasat pariuri că SUA vor ataca Iranul a doua zi. O analiză a The Guardian a constatat că pariurile au totalizat 855.000 de dolari, 16 conturi încasând peste 100.000 de dolari fiecare.

La scurt timp după aceea, un singur utilizator anonim al Polymarket, sub un cont numit „Magamyman”, a câștigat peste 553.000 de dolari după ce a pariat că Khamenei va fi „îndepărtat” de la putere cu câteva momente înainte de a fi ucis de un atac aerian israelian, potrivit unei plângeri depuse la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), agenția federală care reglementează piețele futures, de către Public Citizen, un grup de apărare a consumatorilor.

Plângerea citează, de asemenea, o firmă de cripto-analiză care a identificat șase „persoane suspectate de a fi din interior” care au câștigat în total 1,2 milioane de dolari pe Polymarket după ce Khamenei a fost ucis.

Creșterea oportună a pariurilor a fost observată din nou pe 7 aprilie, când cel puțin 50 de conturi Polymarket au pariat că SUA și Iranul vor ajunge la un armistițiu cu câteva ore înainte ca Trump să îl anunțe într-o postare pe Truth Social. Anterior, președintele declarase că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă Iranul nu va deschide strâmtoarea Ormuz.

Dar traderii nu au fost activi doar pe Polymarket: au existat creșteri similare ale activității de tranzacționare a contractelor futures pe petrol cu doar câteva ore înainte ca Trump să anunțe noutăți privind conflictul care urmau să scadă prețurile petrolului.

Pe 23 martie, traderii au plasat 580 de milioane de dolari în pariuri pe piața futures a petrolului cu doar 15 minute înainte ca Trump să declare pe rețelele sociale că SUA purtau discuții „productive” cu Iranul, potrivit Financial Times. Traderii au obținut un câștig neașteptat după ce comentariile lui Trump au declanșat o vânzare masivă pe piețele petroliere, care a făcut ca prețurile petrolului să se prăbușească, scrie Ft.com.

Același lucru s-a întâmplat din nou pe 7 aprilie, de data aceasta când traderii au cheltuit 950 de milioane de dolari pe contracte futures pe petrol, pariază că prețul petrolului va scădea cu doar câteva ore înainte de anunțarea încetării focului cu Iranul, scrie Reuters.com.

„Nu putem spune de la început dacă vreuna dintre aceste tranzacții a fost ilegală. Oricare dintre ele ar putea fi norocoasă, iar oricare dintre ele ar putea fi bazată pe informații legale”, a declarat Andrew Verstein, profesor de drept la Universitatea din California, Los Angeles. „Dar multe dintre ele poartă semnele tranzacțiilor suspecte care ar justifica în mod natural o anchetă.”

Suspiciuni de tranzacții pe bază de informații privilegiate

Aceste pariuri și alte mize plasate la momentul potrivit au prezis cu exactitate momentul exact al evenimentelor majore din războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, generând câștiguri uriașe și stârnind îngrijorări în rândul legiuitorilor și experților cu privire la potențialul de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate.

Experții atrag atenția că nu doar sincronizarea, ci și volumele uriașe ridică semne de întrebare serioase.

„Nu putem spune de la început dacă vreuna dintre aceste tranzacții a fost ilegală. Oricare dintre ele ar putea fi norocoasă, iar oricare dintre ele ar putea fi bazată pe informații legale”, a declarat Andrew Verstein.

În același timp, unii analiști consideră că tiparul este prea evident pentru a fi o simplă coincidență.

„Nu doar momentul ales, ci și valoarea acestor pariuri face să pară foarte probabil că cineva deținea informații privilegiate… și a plasat pariuri foarte, foarte substanțiale pe baza acestora”, a spus Craig Holman, un lobbyist în afaceri guvernamentale pentru Public Citizen, care a depus plângerea grupului la CFTC.

„Vestul Sălbatic” al pariurilor globale

Expansiunea rapidă a platformelor de pariuri pe evenimente globale, precum Polymarket sau Kalshi, a transformat piața într-un teritoriu greu de reglementat.

Autoritatea americană CFTC a început deja investigații preliminare privind tranzacțiile suspecte, însă cadrul legal rămâne incomplet.

„Este o fază de «Wild West» când vorbim despre industria piețelor de predicții”, a avertizat Craig Holman.

Holman a spus că este sceptic cu privire la cât de îndrăzneață va fi CFTC în investigațiile sale, având în vedere structura sa actuală sub administrația Trump. Comisia are de obicei cinci membri bipartizani numiți de președinte. În prezent, CFTC are un singur comisar: Michael Selig, pe care Trump l-a numit la sfârșitul anului 2025 și care s-a poziționat ca fiind favorabil piețelor de predicție.

În ultimele luni, CFTC a fost implicată în dispute cu legislaturile statale, care susțin că reglementarea acestor piețe de pariuri online ține de competența statelor.

În paralel, oficialii americani promit măsuri dure împotriva celor care folosesc informații nepublice pentru profit.

Liderii unor agenții federale americane și unii membri ai Congresului au declarat că vor să ia măsuri împotriva tranzacțiilor suspecte care au loc pe diferite piețe, dar nu este clar cât de mult vor avansa autoritățile de reglementare.

„Problema este că nu avem legislație sau că nu avem capacități de aplicare a legii? A avea o lege care nu poate fi aplicată cu adevărat în mod eficient, având în vedere limitările tehnologice, înseamnă să pui carul înaintea boilor.”, a spus Joshua Mitts, profesor de drept la Universitatea Columbia.

În paralel, Kalshi, concurentul Polymarket, a fost interzis temporar în Nevada după ce statul a dat în judecată compania pentru că oferea contracte în stat fără licență de jocuri de noroc.

Între timp, Arizona a depus acuzații penale împotriva companiei pentru că permitea oamenilor să parieze pe alegeri. În ambele cazuri, Kalshi a negat orice încălcare a legii și a susținut că CFTC are jurisdicție exclusivă asupra piețelor de predicție online.

Surse anonime au declarat pentru Reuters și Bloomberg că CFTC a lansat o anchetă privind tranzacțiile cu contracte futures pe petrol efectuate pe 27 martie și 7 aprilie, deși agenția nu a anunțat public că desfășoară o anchetă.

În cadrul unei declarații adresate Congresului săptămâna aceasta, Selig a afirmat că agenția este pregătită să îi urmărească pe cei suspectați de tranzacții cu informații privilegiate, avertizând că „vă vom găsi și veți suporta toată forța legii”, dar a precizat că comisia nu va emite nicio reglementare nouă până când nu va avea cinci comisari în funcție.

Într-un articol publicat luna trecută, Mitts, profesorul de drept de la Columbia, și alți cercetători au analizat peste 200.000 de „perechi suspecte de portofel-piață” din februarie 2024 până în februarie 2026 și au constatat că traderii din acest grup au obținut o rată de câștig de aproape 70%, câștigând 143 de milioane de dolari din pariuri plasate la momentul potrivit, legate de tot felul de evenimente, de la capturarea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro până la logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce.

Articolul menționează că traderii informați se confruntă cu mai puține constrângeri legale tranzacționând pe platforme precum Polymarket sau Kalshi, deoarece aceste piețe funcționează încă într-o zonă gri din punct de vedere legal.

„Provocarea aici este că aceste tranzacții au loc prin intermediul blockchain-ului sau al altor mijloace anonimizate, astfel încât va fi destul de dificil pentru o autoritate de reglementare sau un procuror să determine identitatea traderului. De asemenea, ar trebui să dovedească că traderul a tranzacționat pe baza unor informații care au fost deturnate în mod ilegal.”, a spus Mitts.

Recomandarea autorului

