Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei între anii 2008-2012, a declarat că SUA nu pot ieși din NATO. Cândva mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, el a fost retrogradat de la funcția de premier la cea de șef al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Din 2022, Medvedev a ajuns recunoscut ca „trollul” de serviciu al Kremlinului pentru declarații controversate ce au amplificat tensiunile cu NATO.

De când statele europene au ajutat Ucraina cu arme și bani împotriva invaziei ruse, acesta a amenințat Europa cu „lovituri nucleare”.

Medvedev se declară sceptic

Dmitri Medvedev s-a declarat sceptic că Donald Trump va putea scoate SUA din NATO. Fostul lider al Rusiei susține că președintele american „blufează”.

„Nici Trump sau SUA nu pot ieși din NATO. Retorica lui Trump este pur spectacol”, a spus Medvedev.

Teama lui Medvedev: UE ar putea deveni o alianță militară mai rea decât NATO

Fostul lider rus și-a exprimat totuși îngrijorarea că amenințările lui Trump ar putea transforma UE într-o alianță militară în toată regula.

„UE nu mai este doar o uniune economică. Se poate transforma, și destul de rapid, într-o alianță militară în toată regula, una deschis ostilă față de Rusia. Și în anumite privințe, mai rea decât NATO. Este timpul să renunțăm la atitudinea tolerantă față de aderarea vecinilor noștri la ceea ce este astăzi o Uniune Europeană militaro-economică”, a spus Medvedev.

Europa a cheltuit în ultimii doi ani fonduri masive pentru apărare pe seama amenințării ruse, ca urmare a distanțării SUA de NATO de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

„Rusia a explicat timp de 2 minute că este o informație falsă”, a scris influencerul Mario Nawfal.

„Cineva trebuie păcălit. Încă funcționează”, a adăugat comentatorul politic.

Trump nu poate retrage SUA din NATO. Potrivit Legii de autorizare a apărării naționale adoptată în 2023, în timpul președinției lui Joe Biden, îi este interzis președintelui SUA să retragă SUA din NATO.

Pentru retragerea din NATO, sunt necesare voturile majorității Congresului.

Amenințările lui Trump determină Europa să treacă la reînarmare

Trump a avertizat încă de la primul mandat prezidențial. SUA nu vor interveni în sprijinirea statelor membre NATO în cazul unui atac rusesc. A impus guvernelor să plătească minim 5% din PIB pentru apărare.

Liderul de la Casa Albă a amenințat că ar putea scoate SUA din NATO sau ar putea reevalua rolul în cadrul alianței. Acesta s-a declarat furios pentru că țările europene din NATO au refuzat să ia parte la operațiunile militare împotriva Iranului. Spania, Italia, Marea Britanie și Franța au refuzat cererea Statelor Unite în a lansa atacuri aeriene din bazele americane staționate în Europa.

În plus, Trump i-a criticat pe liderii europenui că nu și-au trimis forțele navale să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. A anunțat că ar putea lua în considerare să lase rezolvarea crizei petroliere în seama liderilor europeni întru-cât „SUA nu depind de tranzitul petrolier din Golful Persic”.

