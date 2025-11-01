Prima pagină » Știri externe » Trei activiști ecologiști sunt achitați după ce au vandalizat Stonehenge. În 2024, ei au VOPSIT pietrele monumentului megalitic cu spray portocaliu

01 nov. 2025, 17:45, Știri externe
Doi activiști de la Just Stop Oil au vandalizat monumentul megalitic Stonehenge. Niamh Lynch (21 ani) și Rajan Naidu (73 ani) au vopsit blocurile megalitice cu spray portocaliu

Trei activiști de la organizația ecologistă „Just Stop Oil” au vopsit pietrele megalitice de la Stonehenge cu spray de culoare portocalie în iunie 2024.  La finalul lunii octombrie, după un proces de 10 zile, cei trei au fost achitați. 

Incidentul s-a petrecut cu o zi înainte de Solstițiul de Vară. Rajan Naidu (74 ani), studentul de la Universitatea Oxford Niam Lynch (23 ani) și Luke Watson (36 ani) au fost reținuți pentru vandalizarea monumentului megalitic cu o vechime de aproape 5.000 de ani.

Pietrele monumentului megalitic, pulverizate cu vopsea portocalie

Potrivit Sky News ,  doi dintre activiști, Naidu și  Lynch, au pulverizat situl Patrimoniului Mondial UNESCO cu substanțe din amidon de porumb, talc și colorant portocaliu. Watson a achiziționat echipamentul.

Cei trei au fost acuzați de deteriorarea unui monument antic protejat și de tulburare a ordinii publice în timpul procesului de la Curtea Coroanei din Salisbury. Ulterior, au fost achitați în urma unui proces de 10 zile.

Cum se apără cei trei făptași care au vandalizat Stonehenge

Activiștii, în apărarea lor, spun că au avut o „scuză rezonabilă” și au citat articolele 10 și 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind libertatea de exprimare și libertatea de protest.

Naidu a declarat:

„Sistemul judiciar trebuie să se trezească și să înceapă să-și joace rolul de neglijat în apărarea noastră și a altor specii de animale  de criminalii și violatorii climatici din clasa miliardară. Avem nevoie de un Tratat global de neproliferare a combustibililor fosili chiar acum.

„Mă bucur de verdict, dar consider că ultimele două săptămâni au fost o risipă completă de bani publici și că un caz care implică daune de 620 de lire sterline ar fi trebuit să fie soluționat de instanța de magistrați”, a spus Watson.

