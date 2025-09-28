Trei persoane ucise și alte opt rănite după un atac armat asupra unui bar din SUA, la bordul unui vapor

În statul american Carolina de Nord, la bordul unui vapor situat pe malul mării, un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă asupra civililor dintr-un bar.

Autorităţile din Southport au cerut populaţiei să evite zona, iar o anchetă a fost deschisă. În prezent. un suspect prins de poliție este interogat, au anunţat autorităţile locale, citate de CNN şi The New York Times (NYT).

Suspectul a fost arestat de către un echipaj al Pazei de Coastă, au anunţat autorităţile din Oak Island, o localitate care se învecinează cu Southport

„Acest suspect este deţinut în prezent de către Poliţia din Oak Island şi va fi predat Poliţiei din Southport pentru ca să fie interogat, cu ajutorul Biroului de Anchetă al statului North Carolina”, au anunţat autoritățile într-un comunicat.â

Bărbatul ar corespunde descrierii atacatorului şi a fost văzut în timp ce încărca un vapor, pe o rampă publică în oraş.

„Este important să se noteze că nu există, în prezent, nicio altă ameninţare credibilă cunoscută la adresa publicului. Agenţi şi adjuncţi de la mai multe servicii rămân la faţa locului pentru a asigura o securitate suplomentară în zonă”, dau asigurări forţele de ordine.

Sursa Foto: X

