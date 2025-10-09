Trei tineri arestați la Anvers, suspectați că pregăteau un atentat jihadist cu o DRONĂ. Presa: Ținta ar fi fost premierul Belgiei

Trei tineri, cu vârste între 18 și 24 de ani, au fost arestați joi la Anvers sub suspiciunea că pregăteau un „atac terorist de inspirație jihadistă împotriva unor politicieni,” folosind o dronă, a anunțat justiția belgiană.

Ziarele din Belgia susțin că ținta ar fi fost premierul Bart De Wever, notează Le Figaro.

Arestările fac parte dintr-o anchetă pentru „tentativă de asasinat terorist și participare la activitățile unui grup terorist”, a explicat șefa Parchetului Federal, Ann Fransen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

„Există indicii că intenția era de a efectua un atac terorist de inspirație jihadistă împotriva unor politicieni”, a spus Fransen. „Există, de asemenea, indicii că scopul suspecților era să asambleze o dronă de care să fie atașată o încărcătură.”

Prim-ministrul Belgiei, potențiala țintă

Justiția belgiană nu a dorit să dea detalii despre politicienii vizați, dar mai multe publicații flamande afirmă că ținta era prim-ministrul Bart De Wever.

Potrivit presei, Poliția a percheziționat o casă la câteva sute de metri de domiciliul lui De Wever din Anvers.

„În timpul percheziției la domiciliul unuia dintre suspecți” a fost găsit un dispozitiv improvizat, potențial exploziv, dar încă neoperațional, precum și o pungă care conținea bile metalice.

La domiciliul unui al doilea suspect, Poliția a descoperit o imprimantă 3D „despre care putem bănui că urma să fie folosită pentru a fabrica piese utile pentru comiterea unui atac”, a spus Ann Fransen.

Suspecții sunt adulți născuți în 2001, 2002 și 2007. Doi dintre ei au fost interogați de Poliția judiciară și vor apărea vineri în fața unui judecător de instrucție. Al treilea suspect a fost eliberat.

Foto: Profimedia

