Prima pagină » Știri externe » Trei tineri arestați la Anvers, suspectați că pregăteau un atentat jihadist cu o DRONĂ. Presa: Ținta ar fi fost premierul Belgiei

Trei tineri arestați la Anvers, suspectați că pregăteau un atentat jihadist cu o DRONĂ. Presa: Ținta ar fi fost premierul Belgiei

09 oct. 2025, 21:38, Știri externe
Trei tineri arestați la Anvers, suspectați că pregăteau un atentat jihadist cu o DRONĂ. Presa: Ținta ar fi fost premierul Belgiei

Trei tineri, cu vârste între 18 și 24 de ani, au fost arestați joi la Anvers sub suspiciunea că pregăteau un „atac terorist de inspirație jihadistă împotriva unor politicieni,” folosind o dronă, a anunțat justiția belgiană.

Ziarele din Belgia susțin că ținta ar fi fost premierul Bart De Wever, notează Le Figaro.

Arestările fac parte dintr-o anchetă pentru „tentativă de asasinat terorist și participare la activitățile unui grup terorist”, a explicat șefa Parchetului Federal, Ann Fransen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

„Există indicii că intenția era de a efectua un atac terorist de inspirație jihadistă împotriva unor politicieni”, a spus Fransen. „Există, de asemenea, indicii că scopul suspecților era să asambleze o dronă de care să fie atașată o încărcătură.”

Prim-ministrul Belgiei, potențiala țintă

Prim-ministrul Bart De Wever în timpul unei sesiuni plenare a Camerei la Parlamentul Federal de la Bruxelles, joi, 09 octombrie 2025.

Justiția belgiană nu a dorit să dea detalii despre politicienii vizați, dar mai multe publicații flamande afirmă că ținta era prim-ministrul Bart De Wever.

Potrivit presei, Poliția a percheziționat o casă la câteva sute de metri de domiciliul lui De Wever din Anvers.

„În timpul percheziției la domiciliul unuia dintre suspecți” a fost găsit un dispozitiv improvizat, potențial exploziv, dar încă neoperațional, precum și o pungă care conținea bile metalice.

La domiciliul unui al doilea suspect, Poliția a descoperit o imprimantă 3D „despre care putem bănui că urma să fie folosită pentru a fabrica piese utile pentru comiterea unui atac”, a spus Ann Fransen.

Suspecții sunt adulți născuți în 2001, 2002 și 2007. Doi dintre ei au fost interogați de Poliția judiciară și vor apărea vineri în fața unui judecător de instrucție. Al treilea suspect a fost eliberat.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alertă pe cerul Europei. Cum a ajuns spațiul aerian european un teatru de încercare a forțelor NATO. Harta și cronologia incidentelor cu drone

Președintele Camerei inferioare a Parlamentului olandez a propus ÎMPĂRȚIREA Belgiei între Franța și Olanda

Citește și

VIDEO Oana Țoiu spune că a vorbit în SUA despre Visa Waiver, dar nu spune și ce: „Programul Visa Waiver este o prioritate pentru guvernul României”
22:19
Oana Țoiu spune că a vorbit în SUA despre Visa Waiver, dar nu spune și ce: „Programul Visa Waiver este o prioritate pentru guvernul României”
VIDEO Germania modifică legislația, în contextul tensiunilor cu RUSIA /Poliția germană va putea doborî dronele suspecte
21:29
Germania modifică legislația, în contextul tensiunilor cu RUSIA /Poliția germană va putea doborî dronele suspecte
EXTERNE SUA impun sancțiuni împotriva a peste 100 de entități pentru achizițiile de petrol IRANIAN
21:07
SUA impun sancțiuni împotriva a peste 100 de entități pentru achizițiile de petrol IRANIAN
EXTERNE Kremlinul neagă că eforturile Rusiei și ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina au fost epuizate
20:10
Kremlinul neagă că eforturile Rusiei și ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina au fost epuizate
ACTUALITATE În sfârșit, a venit o REACȚIE din SUA după vizita Oanei Țoiu. „Rubio a apreciat eforturile României și rolul de furnizor de securitate”
20:06
În sfârșit, a venit o REACȚIE din SUA după vizita Oanei Țoiu. „Rubio a apreciat eforturile României și rolul de furnizor de securitate”
EXTERNE Vladimir Putin îndeamnă statele din ASIA CENTRALĂ să își intensifice comerțul cu RUSIA/ Moscova își caută noi aliați pentru a contracara presiunea UE
19:49
Vladimir Putin îndeamnă statele din ASIA CENTRALĂ să își intensifice comerțul cu RUSIA/ Moscova își caută noi aliați pentru a contracara presiunea UE
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Cutremur în această seară în România! În ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
România, în pragul unei crize economice de proporții, anul viitor, avertizează un economist
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Ciupercile care pot ameliora durerea și depresia