Washingtonul avertizează asupra provocărilor comerciale impuse de Beijing. „Este CHINA împotriva întregii lumi”

Guvernul SUA a avertizat, miercuri, că restricțiile impuse de Beijing cu privire la mineralele rare ar putea afecta întreaga lume, în contextul situației comerciale tensionate.

„Nu vă îndoiți de acest lucru, este China împotriva întregii lumi. Nu vom permite unui grup de birocrați din Beijing să încerce să controleze lanțurile de producție globale. Ca să fie clar, aceasta nu este doar o problemă a Statelor Unite, este o manevră de coerciție economică asupra fiecărei țări din lume”, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Besent.

China a introdus, în aprilie, un sistem de licențiere pentru anumite exporturi de minerale rare, provocând tensiuni ale lanțurilor de aprovizionare.

Săptămâna trecută, China a anunțat noi controale asupra exporturilor de minerale rare, provocând furia președintelui SUA, Donald Trump, care a amenințat că va impune noi tarife asupra produselor chinezești și că va anula o întâlnire cu omologul său, Xi Jinping.

Trump s-ar putea întâlni cu Xi Jinping

China este principalul producător mondial de minerale rare, esențiale pentru industriile digitală, auto, energetică și de armament, potrivit cotidianului Le Figaro. Acestea reprezintă o problemă majoră în confruntarea comercială cu Statele Unite, precum și în tensiunile cu UE.

Totuși, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că cele două părți au purtat discuții substanțiale în weekend și că se așteaptă mai multe întâlniri.

„Am oprit escaladarea tensiunilor în mod substanțial. Președintele Donald Trump a declarat că tarifele vor intra în vigoare până la 1 noiembrie. Acesta se va întâlni cu președintele Xi Jinping, în Coreea de Sud. Cred că întâlnirea va avea loc”, a declarat Scott Bessent.

