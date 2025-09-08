TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri

Președintele american, Donald Trump, a emis, duminică, un „ultim avertisment” către gruparea islamistă Hamas, îndemnând-o să accepte un acord de eliberare a ostaticilor israelieni deținuți în Fâșia Gaza.

Trump a lansat „ultimatumul” împotriva grupării Hamas, determinând-o să accepte propunerea unor negocieri pe baza inițiativelor americane.

„Israelienii au acceptat termenii mei. Este timpul ca gruparea Hamas să accepte. Am avertizat Hamas cu privire la consecințe dacă refuză. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va exista altul”, a transmis președintele SUA pe platforma de socializare Truth Social.

Emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a comunicat, săptămâna trecută, o nouă propunere pentru un acord cuprinzător privind ostaticii și un armistițiu între gruparea Hamas și Israel.

La câteva ore după mesajul transmis de președintele american, mișcarea palestiniană a confirmat că „a primit, prin intermediul mediatorilor, câteva idei de la americani pentru obținerea unui armistițiu”.

Ministrul israelian al Apărării amenință gruparea Hamas

Gruparea Hamas a dat asigurări că este „dispusă să se așeze imediat la masa negocierilor pentru a discuta eliberarea tuturor prizonierilor în schimbul unei declarații clare a sfârșitului războiului, a unei retrageri complete din Fâșia Gaza și a formării unui comitet palestinian independent pentru a guverna Fâșia Gaza, care ar urma să preia imediat mandatul”.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat gruparea Hamas să accepte propunerea americană, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni pe teritoriul Fâșiei Gaza, potrivit France24.

„Acesta este un ultim avertisment pentru ucigașii și agresorii Hamas din Gaza și din hotelurile de lux din străinătate: eliberați ostaticii, depuneți armele sau Gaza va fi distrusă, iar voi veți fi anihilați”, a avertizat Katz.

Foto: Profimedia

