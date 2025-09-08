Donald Trump este „pregătit” să impună noi SANCȚIUNI împotriva Rusiei/ „Acest lucru îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va lua în considerare impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, în urma desfășurării unor operațiuni aeriene rusești de amploare pe teritoriul ucrainean.

Trump a fost întrebat de un jurnalist, cu ocazia desfășurării unei conferințe de presă la Casa Albă, duminică, dacă este pregătit să lanseze o nouă fază a sancțiunilor împotriva Moscovei.

„Da, sunt pregătit”, a răspuns Donald Trump.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat că SUA „sunt pregătite să crească presiunea” asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cerându-le statelor europene să adopte aceleași măsuri.

Aceste declarații au venit în urma unuia dintre cele mai mari atacuri aeriene ruse de pe teritoriul ucrainean, care s-a soldat cu cinci morți, demonstrând impasul discuțiilor diplomatice care aveau scopul de a conduce la o încetare a focului.

Trump vrea să impună taxe asupra țărilor care continuă comerțul cu Rusia

Președintele SUA a amenințat că va viza țările care achiziționează hidrocarburi din Rusia, cu scopul de a submina finanțarea efortului de război rusesc, aplicând taxe vamale semnificative împotriva Indiei, potrivit BFMTV. Trump s-a declarat „foarte nemulțumit” de achizițiile de petrol rusesc de către țările UE, a dezvăluit, joi, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Dacă Statele Unite și Uniunea Europeană pot ajunge la un acord privind impunerea de sancțiuni suplimentare și taxe vamale țărilor care achiziționează petrol rusesc, economia rusă se va prăbuși. Acest lucru îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”, a declarat Bessent.

De asemenea, Donald Trump le-a cerut liderilor europeni să „facă presiuni economice asupra Chinei din cauza sprijinului acordat efortului de război rusesc”.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Donald TRUMP le cere liderilor europeni „să facă presiuni economice asupra Chinei”, în contextul în care Beijingul susține efortul de război rusesc

Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia