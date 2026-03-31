Donald Trump a distribuit pe Truth Social cu o explozie în orașul iranian Isfahan, imediat după bombardamentele desfășurate de SUA și Israel.

Mai mulți internauți, dar și analiști atrag atenția că negocierile dintre Washington DC și Teheran, mediate de Pakistan, ar putea fi compromise din cauza atitudinii agresive a președintelui.

Trump se laudă că a bombardat Iranul cu bombe de aproape o tonă

În imagini se poate vedea ciuperca de foc cauzată de bombardamentul american asupra orașului populat de 2,3 milioane de oameni.

Un oficial a declarat pentru The Wall Street Journal că aeronavele SUA au aruncat cu bombe anti-buncăr care cântăresc 907 kilograme.

Bombardamentele cu bombe de aproape o tonă au vizat depozitele iraniene cu cantitate semnificativă de muniție.

Trump a dat ultimatum Iranului: au mai rămas 6 zile

Președintele SUA i-a dat un ultimatum regimului islamist de la Teheran să redeschidă Strâmtoarea Ormuz până pe 6 aprilie 2026. În caz contrar, SUA vor lovi toate centralele electrice, a amenințat Trump pe Truth Social.

Și în Războiul de 12 zile din 2025, centrala nucleară de la Isfahan a fost bombardată. Oficialii americani speculează că iranienii ar fi depozitat uraniu îmbogățit pentru a fabrica arme nucleare.

Sursa Foto: White House

Sursa Video: The Truth Social

