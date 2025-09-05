Prima pagină » Știri externe » TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia

TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia

05 sept. 2025, 09:19, Știri externe
TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat, joi, ordinul executiv care reduce tarifele americane pentru vehiculele importate din Japonia de la 27,5% la 15%.

Măsura va intra în vigoare la șapte zile după publicarea noului ordin în Monitorul Oficial al SUA.

Acordul semnat la sfârșitul lunii iulie între Statele Unite și Japonia prevede un plafon de 15% al taxelor vamale pentru majoritatea produselor japoneze exportate în SUA. Produsele care sunt supuse unei suprataxe peste această limită mențin o taxă neschimbată. Anumite sectoare, precum aeronautica, materiile prime și medicamentele generice, sunt scutite de această cotă de 15%.

Prin stabilitatea taxei impuse automobilelor la 15%, comparativ cu 25% pentru majoritatea vehiculelor care sunt importate în SUA, Japonia devine un aliat apropiat, asemenea Uniunii Europene.

De asemenea, acordul prevede investiții ale companiilor chineze de „550 de miliarde de dolari”, din care „90% din profiturile generale vor rămâne la Statele Unite”.

Japonia își diversifică piețele, semnând un acord comercial cu India

Japonia s-a angajat să cumpere produse americane în valoare de „opt miliarde de dolari”, urmând să analizeze condițiile de achiziționare a gazelor naturale lichefiate din Alaska, potrivit cotidianului Le Figaro.

Totodată, Japonia va achiziționa „avioane comerciale de fabricație americană, inclusiv 100 de aeronave Boeing”, potrivit Casei Albe. Tokyo „va ridica restricțiile de lungă durată” care împiedicau automobilele americane să intre pe piața japoneză.

Japonia încearcă să-și diversifice piețele, angajându-se să investească 68 de miliarde de dolari în India, cu care a semnat un acord în ceea ce privește comerțul și securitatea.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord”

CHINA respinge afirmațiile lui Donald Trump conform cărora Xi Jinping încearcă „să conspire” împotriva SUA alături de Putin și Kim Jong-Un

Xi Jinping susține că „renașterea națiunii chineze” este „de neoprit”/ „Omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau RĂZBOI”

Citește și

EXTERNE ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
10:28
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
EXTERNE Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
10:02
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
EXTERNE Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
10:01
Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
EXTERNE Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată
09:14
Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor CANCEROASE de pe piele. Anterior a fost diagnosticat cu cancer la prostată
ANALIZĂ Un bloc anti-occidental după summitul OCS? „Nu chiar atât de repede, există o PRĂPASTIE între ambiția Chinei și rezultate”
09:04
Un bloc anti-occidental după summitul OCS? „Nu chiar atât de repede, există o PRĂPASTIE între ambiția Chinei și rezultate”
EXTERNE Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine”
08:51
Kremlinul respinge garanțiile de SECURITATE pentru Ucraina oferite de Coaliția Voinței: „Nu pot fi asigurate de forțele militare străine”
Mediafax
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Care a fost cauza tragedie din Lisabona. Cum s-a produs accidentul în care au murit 17 persoane
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Elena Udrea este cea mai fericită. Vestea momentului despre fostul ministru al Turismului
Evz.ro
David Popovici, viral după o partidă de pescuit. Toate glumele fanilor
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce risca profesorii care refuza sa intre la ore si stau in cancelarie. Declarațiile Ministrului Educației: „Când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de rapid este cel mai rapid om din lume?