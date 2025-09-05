TRUMP a semnat un ordin executiv care reduce taxele vamale americane pentru vehiculele importate din Japonia

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat, joi, ordinul executiv care reduce tarifele americane pentru vehiculele importate din Japonia de la 27,5% la 15%.

Măsura va intra în vigoare la șapte zile după publicarea noului ordin în Monitorul Oficial al SUA.

Acordul semnat la sfârșitul lunii iulie între Statele Unite și Japonia prevede un plafon de 15% al taxelor vamale pentru majoritatea produselor japoneze exportate în SUA. Produsele care sunt supuse unei suprataxe peste această limită mențin o taxă neschimbată. Anumite sectoare, precum aeronautica, materiile prime și medicamentele generice, sunt scutite de această cotă de 15%.

Prin stabilitatea taxei impuse automobilelor la 15%, comparativ cu 25% pentru majoritatea vehiculelor care sunt importate în SUA, Japonia devine un aliat apropiat, asemenea Uniunii Europene.

De asemenea, acordul prevede investiții ale companiilor chineze de „550 de miliarde de dolari”, din care „90% din profiturile generale vor rămâne la Statele Unite”.

Japonia își diversifică piețele, semnând un acord comercial cu India

Japonia s-a angajat să cumpere produse americane în valoare de „opt miliarde de dolari”, urmând să analizeze condițiile de achiziționare a gazelor naturale lichefiate din Alaska, potrivit cotidianului Le Figaro.

Totodată, Japonia va achiziționa „avioane comerciale de fabricație americană, inclusiv 100 de aeronave Boeing”, potrivit Casei Albe. Tokyo „va ridica restricțiile de lungă durată” care împiedicau automobilele americane să intre pe piața japoneză.

Japonia încearcă să-și diversifice piețele, angajându-se să investească 68 de miliarde de dolari în India, cu care a semnat un acord în ceea ce privește comerțul și securitatea.

