Xi Jinping poartă o discuție bilaterală cu Kim Jong-Un/ „CHINA vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord”

04 sept. 2025, 15:49, Știri externe
Președintele Chinei, Xi Jinping, va purta o discuție bilaterală cu omologul său nord-coreean, Kim Jong-Un, pentru a-și consolida cooperarea, pe fondul tensiunilor internaționale.

Kim și Xi au început discuțiile la Marea Sală a Poporului din Beijing. Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a declarat că Xi Jinping și Kim Jong-Un vor organiza un summit pentru a discuta despre relațiile bilaterale și pentru a face schimb aprofundat de opinii „pe teme de interes comun”.

„China vrea să își consolideze comunicarea strategică cu Coreea de Nord și să își aprofundeze experiențele în guvernarea statului prin schimburi strânse și cooperare”, a declara Jiakun.

Summitul bilateral de la Beijing marchează prima întâlnire dintre cei doi lideri în ultimii șapte ani, conform agenției de presă Yonhap.

Kim Jong-Un și-a reiterat angajamentul de a menține parteneriatul strategic cu Rusia

Kim Jong-Un a ajuns la Beijing marți, alături de fiica sa Kim Ju Ae, care este presupusul succesor al liderului nord-coreean. Acesta s-a întâlnit, miercuri, cu Xi Jinping și Vladimir Putin, urmând să poarte o discuție bilaterală cu președintele rus.

În cadrul întâlnirii, Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de trupe pe teritoriul ucrainean.

„Aș dori să vă mulțumesc în numele poporului rus pentru participarea noastră comună la lupta împotriva neonazismului contemporan”, a declarat Putin, reluându-și discursul pentru a justifica ofensiva din Ucraina, lansată în 2022.

De asemenea, Putin a salutat relațiile diplomatice dintre cele două state, pledând pentru consolidarea parteneriatului strategic, bazat pe încredere.

„În ultimul timp, relațiile dintre țările noastre au devenit deosebit de amicale, bazate pe încrederea dintre aliați”, a declarat Putin la începutul întâlnirii.

Foto: Profimedia

