CHINA respinge afirmațiile lui Donald Trump conform cărora Xi Jinping încearcă „să conspire” împotriva SUA alături de Putin și Kim Jong-Un

China a respins, joi, afirmația președintelui Donald Trump conform căreia liderul chinez, Xi Jinping, „conspiră” împotriva Statelor Unite alături de omologii săi rus și nord-coreean, care au fost prezenți la parada militară de la Beijing.

„China dezvoltă relații diplomatice cu toate țările, fără a viza vreo terță parte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe Guo Jiakun.

Trump a transmis pe platforma de socializare Truth Social un mesaj în care i se adresa președintelui chinez, acuzându-l că pune la cale o conspirație împotriva SUA, alături de Vladimir Putin și Kim Jong-Un.

„Vă rog să transmiteți cele mai calde salutări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong-Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite”, a transmis Trump.

China denunță declarațiile oficialilor europeni

De asemenea, Jiakun a numit remarcile Înaltului Reprezentant al UE pentru politica externă, Kaja Kallas, „iresponsabile, descriind întâlnirea dintre cei trei lideri drept „o provocare directă” la adresa ordinii internaționale, conform cotidianului Le Figaro.

Guo Jiakun a anunțat că Xi Jinping și omologul său nord-coreean, Kim Jong-Un „vor purta discuții și vor avea un schimb aprofundat de perspective privind relațiile bilaterale, precum și probleme de interes comun”.

Miercuri, un consilier al Kremlinului Iuri Ușakov, a respins, la rândul său, acuzațiile lui Donald Trump.

„Aș dori să spun că nimeni nu a intenționat să conspire împotriva Statelor Unite. Mai mult, pot spune că toată lumea înțelege rolul pe care Statele Unite, Administrația Trump și președintele Donald Trump îl joacă în narativele globale de astăzi”, a declarat Ușakov.

Foto: Profimedia

