Fundația Olenei Zelenska a fost lovită de atacurile rusești. Depozitul cu ajutoare umanitare din Kiev a ars complet

Un depozit al Fundației Olena Zelenska din Kiev, în care erau păstrate ajutoare destinate copiilor, familiilor, școlilor și spitalelor din Ucraina, a fost distrus complet în urma unui atac asupra capitalei ucrainene.

Reprezentanții organizației au publicat imagini cu amploarea distrugerilor și au precizat că nicio persoană nu a fost rănită.

Atacul a avut loc miercuri dimineață, în timpul unui nou val de lovituri asupra Kievului. Depozitul utilizat de fundația primei doamne a Ucrainei a fost cuprins de flăcări și distrus în totalitate, potrivit organizației.

„Depozitul nostru din Kiev a fost complet distrus în urma unui atac rusesc. A ars din temelii. Cel mai important este că nimeni nu a fost rănit”, a transmis Fundația Olena Zelenska, mulțumind echipelor Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență care au intervenit la fața locului.

Generatoare, laptopuri și echipamente medicale, distruse

Printre bunurile distruse se numără generatoare, aparate electrocasnice, laptopuri, tablete, dispozitive pentru citirea cărților electronice și echipamente medicale, potrivit informațiilor comunicate de fundație.

Echipamentele urmau să fie folosite pentru sprijinirea educației copiilor și a activității unor școli și unități medicale, dar și pentru ajutorarea familiilor afectate de război.

Fundația Olena Zelenska derulează proiecte umanitare și sociale în Ucraina, inclusiv programe destinate copiilor, educației și persoanelor afectate de război.

Și depozitul casei de producție „Kvartal 95”, cofondată de actualul președinte ucrainean Volodimir Zelenski, a fost lovit, miercuri, de rone rusești cu propulsie. În depozit erau stocate zeci de elemente de recuzită, care au fost distruse în atac.