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Război în Ucraina, ziua 1.666. AFP: Cel puțin 10 explozii puternice au zguduit Kievul

Război în Ucraina, ziua 1.666. AFP: Cel puțin 10 explozii puternice au zguduit Kievul
Război în Ucraina, ziua 1.666. AFP: Cel puțin 10 explozii puternice au zguduit Kievul
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Războiul din Ucraina a intrat joi, 17 septembrie 2026, în a 1666-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Explozii puternice au răsunat în primele ore ale zilei la Kiev, iar autoritățile au declanșat alerta aeriană. Informația este confirmată de un jurnalist al agenției AFP, aflat în capitala ucraineană.

Cel puțin 10 explozii la Kiev

Acest jurnalist a auzit în jur de 10 explozii puternice, în timp ce administrația militară a Kievului declanșase o „alertă roșie” și ceruse populației să meargă în adăposturi din cauza unei „amenințări cu lovituri de rachete.

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Conform unui prim bilanț anunțat de primarul Vitali Kliciko, o clădire de locuințe, precum și alte diverse clădiri au fost lovite de proiectile.

La Odesa, oraș de pe coastă Mării Negre care este, de asemenea, vizat în mod regulat de lovituri, o clădire cu 19 etaje a fost avariată de un „atac nocturn”, a indicat administrația militară locală.

Congresul SUA, nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Pe de altă parte, deputații americani au aprobat noi sancțiuni împotriva Rusiei și a aliaților săi pe fondul războiului din Ucraina. Textul fusese deja adoptat de Senat și are susținerea președintelui Donald Trumpș.

Acest proiect de lege, care prevede pentru prima dată acțiuni ale părții americane împotriva flotei fantomă a Rusiei, a fost adoptat cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă și constituie prima acțiune majoră a Congresului SUA împotriva Moscovei de la revenirea la putere a președintelui republican. De asemenea, vizează sectoarele rusești ale energiei și apărării și îi atacă pe președintele rus Vladimir Putin și pe alți oficiali cu rang înalt.

Textul îi oferă președintelui american mai ales puterea de a impune taxe vamale de până la 100% celor mai mari cinci țări importatoare de gaze și petrol rusesc, printre care China și India. Din cauza acestei prevederi, scrie AFP, textul ar putea fi blocat. Deputații democrați susțin măsurile în favoarea Ucrainei, dar sunt reticenți în a-i oferi lui Donald Trump mână liberă în privința acestor suprataxe vamale, instrumentul economic preferat al președintelui.

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