Trump amenință că ar putea trimite Garda Națională în Washington, D.C.: “Nivelul CRIMINALITĂȚII este de necrezut”

07 aug. 2025, 11:48, Știri politice
Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că ia în considerare preluarea de către autoritățile federale a controlului asupra forțelor de Poliție locale din Washington, D.C., și că ar putea apela la Garda Națională pentru a ajuta la combaterea criminalității în Washington.

Comentariile președintelui au venit la o zi după cele de marți privind transferul controlului guvernării orașului de la autoritățile locale la cele federale, notează NBC News.

Remarcile lui Trump au venit după ce un fost angajat al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) ar fi fost bătut de un grup tineri care încercau să îi fure mașina.

Întrebat de un reporter în timpul unui eveniment de la Casa Albă miercuri dacă preluarea controlului asupra Departamentului de Poliție Metropolitană este o „opțiune pe masă”, Trump a spus că da.

„Ne gândim la asta. Da, pentru că nivelul de criminalitate este … este de necrezut”, a spus Trump înainte de a se referi la fostul angajat DOGE, Edward Coristine, fără a-l numi.

„Avem o capitală unde este foarte periculos, aproape că am pierdut un tânăr, un tânăr frumos care a fost bătut rău alaltăieri seara”, a spus Trump.

Trump a amenințat apoi că va aduce Garda Națională.

„Ce păcat, rata criminalității, rata jafurilor, crimelor și toate celelalte, nu vom permite asta, iar asta include aducerea Gărzii Naționale, poate chiar foarte repede”, a spus el.

Garda Națională, chemată la Washington după protestele în urma uciderii lui George Floyd

Un purtător de cuvânt al primarului democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a refuzat să comenteze remarcile lui Trump.

Nu ar fi prima dată când Administrația Trump trimite Garda Națională la Washington. După protestele în urma uciderii lui George Floyd în 2020, o parte dintre ele violente, trupele Gărzii Naționale au fost aduse la Washington, în ciuda opoziției primarului.

În urmă cu două luni, Trump a trimis Garda Națională la Los Angeles, o decizie care a fost contestată din punct de vedere legal, pe fondul protestelor legate de aplicarea legilor privind imigrația.

Rata infracțiunilor violente din Washington a scăzut cu 26% până acum în acest an, potrivit datelor preliminare ale departamentului de Poliție.

Trump și-a exprimat de mult dorința de a prelua controlul administrării orașului Washington. Washingtonul are o capacitate limitată de autoguvernare, iar legile și bugetul său sunt supuse supravegherii Congresului.

Preluarea controlului asupra unor părți ale districtului Columbia ar implica un amestec de decizii ale Congresului și unilaterale.

De exemplu, Trump ar putea prelua unilateral controlul asupra Poliției, dar experții au declarat că ar fi nevoie de o „urgență care să justifice asta” și că cel mai probabil decizia va fi contestată în instanță.

O preluare federală completă a controlului asupra districtului ar necesita o lege a Congresului, în care atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul ar trebui să voteze pentru abrogarea Home Rule Act din 1973, care acordă rezidenților dreptul de a-și alege propriile autorități orășenești.

Jeanine Pirro, procurorul orașului Washington, a declarat într-un interviu acordat miercuri seara Fox News că îl susține „total” pe Trump dacă acesta decide să inițieze o preluare federală a districtului.

„Depinde de președinte”, a spus Pirro. „Dacă asta trebuie să facem pentru a rezolva situația, asta ar trebui să facă. Și eu îl susțin pe președinte.”

Foto: Profimedia

