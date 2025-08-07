Prima pagină » Știri externe » Trump nu exclude scenariul unor taxe vamale suplimentare impuse CHINEI, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia

Trump nu exclude scenariul unor taxe vamale suplimentare impuse CHINEI, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia

07 aug. 2025, 10:06, Știri politice
Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că ar putea impune taxe vamale suplimentare Chinei din cauza achizițiilor chineze de petrol rusesc.

Unul dintre consilierii de top al lui Trump a minimalizat probabilitatea ca aceasta să se întâmple, notează Bloomberg.

Trump a menționat acest scenariu miercuri, după ce a dublat taxele vamale impuse pentru bunurile importate din India în SUA. Motivul deciziei președintelui american – achizițiile Indiei de energie din Rusia.

Răspunzând la întrebarea unui reporter despre penalizarea Chinei din același motiv, el a spus că „se poate întâmpla”.

„Vreau să spun că nu știu. Nu pot să vă spun încă. Dar se poate – noi am făcut asta cu … – am făcut asta cu India. Probabil că facem asta cu alte câteva state. Unul dintre ele ar putea fi China”, a spus Trump la Casa Albă.

Consilierul comercial al Casei Albe: „Nu vrem să ajungem într-un punct în care să ne facem rău singuri”

Impunerea de taxe vamale suplimentare pe produsele chinezești ar veni peste ratele deja ridicate, care au dus la o scădere semnificativă a exporturilor Chinei către SUA în ultimele luni.

De asemenea, o astfel de decizie va declanșa cu siguranță represalii din partea Beijingului, care și-a folosit deja controlul asupra unor resurse de minerale rare pentru a putea obține un acord cu SUA pentru a reduce taxele vamale, pe parcursul acestui an.

Consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a sugerat că o astfel de măsură este puțin probabilă, deoarece taxele mai mari ar putea afecta SUA.

„Să vedem ce se întâmplă”, le-a spus Navarro reporterilor. „Avem taxe vamale de peste 50% pentru China. Nu vrem să ajungem într-un punct în care să ne facem rău singuri.”

Ministerul de Externe al Chinei nu a oferit un răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea presei.

Relațiile dintre SUA și China s-au stabilizat după ce cele două părți au convenit să suspende taxele vamale ridicate, în timp ce încearcă să negocieze un acord.

Relaxarea tensiunilor au creat perspectiva unui summit între Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping în acest an, deși rămân unele probleme nerezolvate, inclusiv cu privire la furnizarea de cipuri AI avansate.

Foto: Profimedia

