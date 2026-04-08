Trump amenință cu tarife de 50% o „țară” care a furnizat arme Iranului. Aceasta a sprijinit în mod deschis regimul islamist de la Teheran în războiul de 40 de zile dus cu SUA.

Președintele s-a declarat furios că „țara respectivă” ar fi contribuit la localizarea bazelor militare ale SUA din Golful Persic.

„O țară care a aprovizionat Iranul cu arme va fi imediat sancționată, asupra tuturor produselor vândute în Statele Unite ale Americii, cu 50%, cu efect imediat. Nu vor exista excepții!”, a scris Trump pe Truth Social.

