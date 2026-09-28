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Vladimir Putin ordonă o nouă mobilizare a rezerviștilor. Cu cât se mărește armata Rusiei

Vladimir Putin ordonă o nouă mobilizare a rezerviștilor. Cu cât se mărește armata Rusiei
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Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care extinde capacitatea armatei ruse la un efectiv de 2.441.630 de soldați în serviciul activ. Potrivit acestui document, al patrulea din acest an, după cele semnate în martie, iunie și iulie, numărul forțelor armate crește cu 15.500 de oameni, notează Le Figaro.

Creșterea cumulată din martie până în prezent a armatei Rusiei se ridică la 47.860 de soldați.

„Numărul autorizat de personal din Forțele Armate ale Federației Ruse se stabilește la 2.441.630, inclusiv 1.550.500 de militari în serviciu activ”, se arată în decretul semnat luni de președintele Rusiei.

În ciuda acestei noi decizii, documentul nu oferă o explicație pentru această nouă majorare și nici nu detaliază metodele prin care vor fi ocupate noile posturi. Cu toate acestea, decretul vine pe fondul unei uzuri logistice și a pierderilor umane din războiul cu Ucraina, unde ambele tabere continuă să înregistreze pierderi însemnate pe front.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că pregătește o nouă mobilizare militară, pe care Vladimir Putin a calificat-o drept „dezinformare” ucraineană.

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