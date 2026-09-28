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Rusia pompează masiv în bugetul militar pentru 2027. Moscova și-a propus să majoreze cheltuielile cu 27%

Rusia pompează masiv în bugetul militar pentru 2027. Moscova și-a propus să majoreze cheltuielile cu 27%
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Moscova și-a propus să aloce o sumă record de 17,1 trilioane de ruble, echivalentul a 177 miliarde de euro, pentru apărare în anul 2027, potrivit unor documente guvernamentale analizate de Reuters. Această cifră reprezintă o creștere de circa 27% față de bugetul militar planificat inițial de 13,5 trilioane de ruble și constituie cel mai ridicat nivel al cheltuielilor de apărare de la începutul invaziei din Ucraina în 2022.

Documentele de strategie bugetară pentru următorii trei ani scot în evidență angajamentul Moscovei pe termen lung în efortul de război. Rusia estimează că va cheltui o sumă de aproximativ 50 de trilioane de ruble cumulat în următorii trei ani. Doar pentru anul curent, Kremlinul și-a propus să cheltuiască 12,1 trilioane de ruble pentru apărare, echivalentul a 126 miliarde de euro. Cu toate acestea, suma reală este clasificată deoarece cheltuielile militare pot fi contabilizate și la alte ministere.

Se așteaptă ca guvernul rus să prezinte proiectul de buget parlamentului până la 1 octombrie. Pentru a susține această mașinărie de război și a acoperi deficitul public, guvernul rus pregătește un val dur de măsuri fiscale ce vor intra în vigoare între 2027 și 2029. În primul rând, se pregătesc noi taxe pentru mediul de afaceri și corporații, dar și pentru tranzacțiile online și platformele de e-commerce. Documentele consultate de Reuters arată o nouă taxă excepțională asupra companiilor de minerit care ar urma să aducă la bugetul de stat aproximativ 200 de miliarde de ruble anual.

De asemenea, va fi taxată și populația prin introducerea de noi praguri și creșteri fiscale pentru anumite categorii de venituri.

În urma acestor noi cheltuieli, datoria de stat a Rusiei va crește la 21,7% din PIB în anul 2027, față de 19,9% din PIB în 2026, peste nivelul de 20% considerat sigur de autorități. Mai mult, împrumuturile vor crește cu 43% în 2027, până la 7,7 trilioane de ruble.

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