Trump anunță „FIFA PASS”: microbiștii care au bilete la Cupa Mondială pot aplica pentru vize SUA în regim de urgență

Trump și președintele FIFA anunță „FIFA PASS,” care va permite deținătorilor de bilete la Cupa Mondială să aplice pentru vize americane accelerate pentru a participa la „cea mai mare și mai incluzivă Cupă Mondială de până acum.”

Campionatul Mondial de Fotbal va crea peste 290.000 de joburi, în SUA

Casa Albă estimează că organizarea Campionatului Mondial în SUA îi vor aduce 47,6 miliarde de dolari la PIB, 10,2 miliarde de dolari în beneficii sociale și 5,3 miliarde de dolari în veniturile guvernamentale.

Casa Albă transmite că peste 290.000 de locuri de muncă vor fi create în SUA, ca urmare a organizării campionatului.

Președintele SUA a declarat că anticipează cel mai mare eveniment sportiv din istorie, iar găzduirea în iulie 2026 a Campionatului Mondial de Fotbal de către SUA coincide cu aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență (iulie 1776).

