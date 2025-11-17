Prima pagină » Știri externe » Trump se întâlnește cu Grupul de lucru al Casei Albe privind Cupa Mondială FIFA 2026: „Am bătut toate RECORDURILE la vânzarea biletelor”

🚨 Trump se întâlnește cu Grupul de lucru al Casei Albe privind Cupa Mondială FIFA 2026: „Am bătut toate RECORDURILE la vânzarea biletelor”

17 nov. 2025, 21:16, Știri externe
Trump se întâlnește cu Grupul de lucru al Casei Albe privind Cupa Mondială FIFA 2026: „Am bătut toate RECORDURILE la vânzarea biletelor”
22:03

UPDATE: Trump anunță că vânzările de bilete au bătut toate recordurile

Președintele a dezvăluit că s-au raportat „recorduri” istorice în vânzarea biletelor și i-a mulțumit președintelui FIFA.

„Nimeni n-a mai văzut așa ceva. Nici FIFA. Avem recorduri în vânzarea biletelor. Dacă te uiți la cifre, nimeni n-a mai văzut așa ceva. Mai toate biletele s-au vândut. Treaba pe care ai făcut-o Gianni este fără precedent. Mulțumesc Gianni”.

Gianni Infantino a precizat că între 6 și 7 milioane de bilete au fost cumpărate de suporteri care vor să urmărească meciurile de fotbal în persoană, pe stadioanele Statelor Unite ale Americii.

21:55

UPDATE: Trump îi urează „bun venit” președintelui FIFA

„Îi urăm bine ai venit președintelui FIFA,  Gianni Infantino. Face o treabă FANTASTICĂ cu FIFA, cu campionatul mondial. Bine ai venit  JD Vance, dar văd că lipsește….o să vină el. Bun venit Marco Rubio, care face o treabă bună. Bun venit și lui Kristi Noem.” A fost un mare succes și suntem pregătiți ca anul viitor să găzduim Cupa Mondială. Este o oportunitate de care ai parte o singură dată în viață”, a declarat președintele Trump.

Președintele FIFA a precizat că următorul Campionat Mondial de Fotbal, programat pentru anul 2030, va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc. Acesta va aniversa 100 de ani de la primul campionat mondial de fotbal din 1930.

Iar Cupa Mondială din 2034 va fi găzduită de Arabia Saudită.

Donald Trump a reamintit că mâine va fi vizitat de prințul încoronat și prim-ministrul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Peste 205 zile, trei țări din America de Nord vor găzdui Campionatul Mondial de Fotbal. Între 11 iunie și 19 iulie 2026, 48 de echipe naționale de fotbal se vor bate pentru trofeul Cupei Mondiale în meciurile găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic. 

Donald Trump va fi cel care va „fluiera” începutul meciului de deschidere din Los Angeles Stadium din Inglewood (California). Ultimul meci și finala campionatului va fi pe 19 iulie, la stadionul New Jersey din New York.

SUA, Canada și Mexic au fost desemnate ca țări gazde ale campionatului după votarea de la Moscova, în  cel de-al 68-lea congres FIFA. Cealaltă opțiune era Marocul.

Pe 17 noiembrie 2025,  Donald Trump se întâlnește în Biroul Oval cu Grupul de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială FIFA 2026.

Trofeul Cupei Mondiale din 2026

Trofeul Cupei Mondiale din 2026

Unde se vor organiza meciurile de fotbal

Stadioanele a 11 orașe americane din SUA vor găzdui meciurile de fotbal:

  1. Atlanta: Mercedes-Benz Stadium-71.000 spectatori
  2. Boston: Gillette Stadium – 64.628 spectatori 
  3. Dallas: AT&T Stadium- 80.000 spectatori 
  4. Houston: NRG Stadium- 72.220 spectatori 
  5. Kansas City: GEHA Field at Arrowhead Stadium: 76.416 spectatori 
  6. Los Angeles: SoFi Stadium- 70.240 spectatori 
  7. Miami: Hard Rock Stadium – 64.767 spectatori 
  8. New York/New Jersey – MetLife Stadium- 82.500 spectatori 
  9. Philadelphia: Lincoln Financial Field – 67.594 spectatori 
  10. San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium – 68.500 spectatori 
  11. Seattle: Lumen Field-68.740 spectatori 

Din Mexic, sunt numai trei orașe:

  1. Guadalajara:Estadio Akron – 49.813 spectatori 
  2. Mexico City: Estadio Banorte – stadionul cu cea mai mare capacitate- 87.523 spectatori; 
  3. Monterrey: Estadio BBVA- 53.500 spectatori 

Iar din Canada, vor fi doar două orașe:

  1. Vancouver: BC Place – 54.500 spectatori 
  2. Toronto: BMO Field – 28.180 spectatori 

Campionatul Mondial de Fotbal va crea peste 290.000 de joburi, în SUA

Casa Albă estimează că organizarea Campionatului Mondial în SUA îi vor aduce 47,6 miliarde de dolari la PIB,  10,2 miliarde de dolari în beneficii sociale și 5,3 miliarde de dolari în veniturile guvernamentale.

Casa Albă transmite că peste 290.000 de locuri de muncă vor fi create în SUA, ca urmare a organizării campionatului.

Președintele SUA a declarat că anticipează cel mai mare eveniment sportiv din istorie, iar găzduirea în iulie 2026 a Campionatului Mondial de Fotbal de către SUA coincide cu aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență (iulie 1776). 

Sursa Foto: FIFA

Autorul recomandă: Cupa Mondială din 2026 ar putea fi „cea mai dăunătoare pentru climă” din istoria turneului, arată un studiu

Citește și

EXTERNE Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit”
20:25
Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit”
EXTERNE Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
20:04
Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
NEWS ALERT Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil
19:38
Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil
EXTERNE Sondaj zdrobitor în Ungaria: aproape unanimitate pe tema războiului din Ucraina. 91% din alegătorii lui Orban nu vor să audă de chemarea în Armată
18:48
Sondaj zdrobitor în Ungaria: aproape unanimitate pe tema războiului din Ucraina. 91% din alegătorii lui Orban nu vor să audă de chemarea în Armată
ULTIMA ORĂ Problemele se țin lanț la Luvru. O galerie a muzeului a fost închisă ca măsură de precauție. De ce se tem autoritățile
18:29
Problemele se țin lanț la Luvru. O galerie a muzeului a fost închisă ca măsură de precauție. De ce se tem autoritățile
EXTERNE Mike Pompeo, liderul republican abandonat de Donald Trump, produce arme pentru Ucraina. A fost șeful CIA și secretar de stat al SUA
18:08
Mike Pompeo, liderul republican abandonat de Donald Trump, produce arme pentru Ucraina. A fost șeful CIA și secretar de stat al SUA
Mediafax
Schimb cultural neașteptat: un artefact egiptean descoperit într-o bucătărie romană veche de 2.000 de ani
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Cristina Șișcanu l-a DETRONAT pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
„L-am căutat în propriul său iad”. „Pipo”, baronul drogurilor care și-a înscenat moartea pentru a scăpa de arestare, capturat în Europa
Mediafax
Cel mai lung pod din lume: două ore de călătorie spectaculoasă
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
A fost sau nu marele scriitor Mihail Sadoveanu „vândut” comuniștilor? „Pe de-o parte este amuzant”
CONTROVERSĂ Scandalurile se țin lanț în bula #rezist. S-au încăierat și Godină cu Caramitru. Ce-i reproșează polițistul fostului USR-ist
21:59
Scandalurile se țin lanț în bula #rezist. S-au încăierat și Godină cu Caramitru. Ce-i reproșează polițistul fostului USR-ist
VIDEO AUR contestă la CCR propunerile pentru TVR și Radio: „Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare”. Plângerea ajunge în noaptea asta la CCR
21:21
AUR contestă la CCR propunerile pentru TVR și Radio: „Vocea suveraniștilor a fost călcată în picioare”. Plângerea ajunge în noaptea asta la CCR
Isterie în România, calm în Ucraina. În timp ce noi evacuăm oamenii din cauza navei cu GPL, ucrainenii spun că nu există niciun pericol. Întrerup doar alimentarea cu apă 30 de minute
20:45
Isterie în România, calm în Ucraina. În timp ce noi evacuăm oamenii din cauza navei cu GPL, ucrainenii spun că nu există niciun pericol. Întrerup doar alimentarea cu apă 30 de minute
VIDEO Lui Cătălin Drulă i se prăbușește programul politic la propriu. Una dintre planșele electorale a căzut peste candidatul USR în timpul unei conferințe de presă
20:41
Lui Cătălin Drulă i se prăbușește programul politic la propriu. Una dintre planșele electorale a căzut peste candidatul USR în timpul unei conferințe de presă
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
20:02
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia
19:57
Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia