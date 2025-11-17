🚨 Trump se întâlnește cu Grupul de lucru al Casei Albe privind Cupa Mondială FIFA 2026: „Am bătut toate RECORDURILE la vânzarea biletelor”

UPDATE: Trump anunță că vânzările de bilete au bătut toate recordurile
Președintele a dezvăluit că s-au raportat „recorduri” istorice în vânzarea biletelor și i-a mulțumit președintelui FIFA.
„Nimeni n-a mai văzut așa ceva. Nici FIFA. Avem recorduri în vânzarea biletelor. Dacă te uiți la cifre, nimeni n-a mai văzut așa ceva. Mai toate biletele s-au vândut. Treaba pe care ai făcut-o Gianni este fără precedent. Mulțumesc Gianni”.
Gianni Infantino a precizat că între 6 și 7 milioane de bilete au fost cumpărate de suporteri care vor să urmărească meciurile de fotbal în persoană, pe stadioanele Statelor Unite ale Americii.
21:55
UPDATE: Trump îi urează „bun venit” președintelui FIFA
„Îi urăm bine ai venit președintelui FIFA, Gianni Infantino. Face o treabă FANTASTICĂ cu FIFA, cu campionatul mondial. Bine ai venit JD Vance, dar văd că lipsește….o să vină el. Bun venit Marco Rubio, care face o treabă bună. Bun venit și lui Kristi Noem.” A fost un mare succes și suntem pregătiți ca anul viitor să găzduim Cupa Mondială. Este o oportunitate de care ai parte o singură dată în viață”, a declarat președintele Trump.
Președintele FIFA a precizat că următorul Campionat Mondial de Fotbal, programat pentru anul 2030, va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc. Acesta va aniversa 100 de ani de la primul campionat mondial de fotbal din 1930.
Iar Cupa Mondială din 2034 va fi găzduită de Arabia Saudită.
Donald Trump a reamintit că mâine va fi vizitat de prințul încoronat și prim-ministrul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.
Peste 205 zile, trei țări din America de Nord vor găzdui Campionatul Mondial de Fotbal. Între 11 iunie și 19 iulie 2026, 48 de echipe naționale de fotbal se vor bate pentru trofeul Cupei Mondiale în meciurile găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic.
Donald Trump va fi cel care va „fluiera” începutul meciului de deschidere din Los Angeles Stadium din Inglewood (California). Ultimul meci și finala campionatului va fi pe 19 iulie, la stadionul New Jersey din New York.
SUA, Canada și Mexic au fost desemnate ca țări gazde ale campionatului după votarea de la Moscova, în cel de-al 68-lea congres FIFA. Cealaltă opțiune era Marocul.
Pe 17 noiembrie 2025, Donald Trump se întâlnește în Biroul Oval cu Grupul de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială FIFA 2026.
Stadioanele a 11 orașe americane din SUA vor găzdui meciurile de fotbal:
Atlanta: Mercedes-Benz Stadium-71.000 spectatori
Boston: Gillette Stadium – 64.628 spectatori
Dallas: AT&T Stadium- 80.000 spectatori
Houston: NRG Stadium- 72.220 spectatori
Kansas City: GEHA Field at Arrowhead Stadium: 76.416 spectatori
Los Angeles: SoFi Stadium- 70.240 spectatori
Miami: Hard Rock Stadium – 64.767 spectatori
New York/New Jersey – MetLife Stadium- 82.500 spectatori
Philadelphia: Lincoln Financial Field – 67.594 spectatori
San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium – 68.500 spectatori
Seattle: Lumen Field-68.740 spectatori
Din Mexic, sunt numai trei orașe:
Guadalajara:Estadio Akron – 49.813 spectatori
Mexico City: Estadio Banorte – stadionul cu cea mai mare capacitate- 87.523 spectatori;
Monterrey: Estadio BBVA- 53.500 spectatori
Iar din Canada, vor fi doar două orașe:
Vancouver: BC Place – 54.500 spectatori
Toronto: BMO Field – 28.180 spectatori
Campionatul Mondial de Fotbal va crea peste 290.000 de joburi, în SUA
Casa Albă estimează că organizarea Campionatului Mondial în SUA îi vor aduce 47,6 miliarde de dolari la PIB, 10,2 miliarde de dolari în beneficii sociale și 5,3 miliarde de dolari în veniturile guvernamentale.
Casa Albă transmite că peste 290.000 de locuri de muncă vor fi create în SUA, ca urmare a organizării campionatului.
Președintele SUA a declarat că anticipează cel mai mare eveniment sportiv din istorie, iar găzduirea în iulie 2026 a Campionatului Mondial de Fotbal de către SUA coincide cu aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență (iulie 1776).