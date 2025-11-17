🚨 Trump se întâlnește cu Grupul de lucru al Casei Albe privind Cupa Mondială FIFA 2026: „Am bătut toate RECORDURILE la vânzarea biletelor”

21:55

„Îi urăm bine ai venit președintelui FIFA, Gianni Infantino. Face o treabă FANTASTICĂ cu FIFA, cu campionatul mondial. Bine ai venit JD Vance, dar văd că lipsește….o să vină el. Bun venit Marco Rubio, care face o treabă bună. Bun venit și lui Kristi Noem.” A fost un mare succes și suntem pregătiți ca anul viitor să găzduim Cupa Mondială. Este o oportunitate de care ai parte o singură dată în viață”, a declarat președintele Trump.

Președintele FIFA a precizat că următorul Campionat Mondial de Fotbal, programat pentru anul 2030, va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc. Acesta va aniversa 100 de ani de la primul campionat mondial de fotbal din 1930.

Iar Cupa Mondială din 2034 va fi găzduită de Arabia Saudită.

Donald Trump a reamintit că mâine va fi vizitat de prințul încoronat și prim-ministrul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.