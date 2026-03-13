Prima pagină » Știri externe » Macron anunță primul deces în rândul armatei franceze în luptele din Orientul Mijlociu. Un subofițer, ucis în Irak. „Este inacceptabil”

Macron anunță primul deces în rândul armatei franceze în luptele din Orientul Mijlociu. Un subofițer, ucis în Irak. „Este inacceptabil"

13 mart. 2026, 11:10, Știri externe
Un soldat francez a murit în luptele din orientul Mijlociu. Președintele francez Emmaneul Macron a anunțat, într-o postare publicată pe rețeaua de socializare X, decesul subofițerului Arnaud Frion, care servea în cadrul celui de-al 7-lea batalion de vânători alpini din Varces.

„Adjutantul-șef Arnaud Frion din cadrul celui de-al 7-lea batalion de vânători alpini din Varces a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak. Familiei sale și camarazilor săi de arme le transmit toată afecțiunea și solidaritatea națiunii. Mai mulți dintre militarii noștri au fost răniți”, a declarat președintele Republicii.

Arnaud Frion este primul soldat francez ucis de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. El era angajat în Irak în scopul instruirii militare a forțelor de securitate kurde.

„Acest atac împotriva forțelor noastre angajate în lupta împotriva Daech din 2015 este inacceptabil. Prezența lor în Irak se înscrie strict în cadrul luptei împotriva terorismului. Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a declarat Emmanuel Macron.

Joi seara, Armata franceză a dezvăluit că șase soldați francezi au fost răniți într-un atac cu drone asupra bazei pe care o ocupau. Guvernatorul orașului Erbil a explicat că două drone au explodat asupra bazei Mala Qara, la 40 de kilometri de Erbil.

În cursul nopții, gruparea islamistă pro-iraniană Ashab al-Kahf a anunțat că va „viza” toate „interesele franceze din Irak și din regiune”. Amenințările sunt motivate de desfășurarea portavionului Charles de Gaulle, explică comunicatul grupării irakiene, care recomandă locuitorilor țării să se mențină la o distanță de peste 500 de metri de orice militar francez, scrie Le Journal du Dimanche.

