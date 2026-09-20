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Rusia a sfidat Chișinăul și a deschis 16 secții de votare în Transnistria: Câți alegători s-au prezentat la urne în prima jumătate a zilei

Olga Borșcevschi
Rusia a sfidat Chișinăul și a deschis 16 secții de votare în Transnistria: Câți alegători s-au prezentat la urne în prima jumătate a zilei
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Cele 16 secții de votare deschise de Federația Rusă în regiunea transnistreană, în pofida protestelor Chișinăului, și-au început activitatea duminică, 20 septembrie, în ultima zi a scrutinului pentru Duma de Stat. Potrivit presei din regiune, până la ora 11:00, peste 15 mii de persoane cu cetățenie rusă votaseră deja, cei mai mulți alegători fiind înregistrați la Tiraspol, Tighina și Rîbnița. O singură secție de vot a fost autorizată pe teritoriul Republicii Moldova, în incinta Ambasadei Federației Ruse, la Chișinău, transmite Moldova1.

Potrivit presei din regiune, secțiile de votare sunt deschise, duminică, în toate orașele din Transnistria: șase la Tiraspol, trei la Tighina (Bender) și câte una în celelalte localități urbane.

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Republica Moldova, a doua țară din lume cu cele mai multe secții de votare ale Rusiei

Republica Moldova se numără printre țările cu cele mai multe secții de votare deschise de Federația Rusă pentru alegerile Dumei de Stat din 18-20 septembrie. În total, pe teritoriul Republicii Moldova funcționează 17 secții de votare una la Chișinău și 16 în regiunea transnistreană, destinate celor aproximativ 200 de mii de cetățeni cu pașapoarte rusești estimați în țară. Doar Georgia are mai multe secții de votare ale Federației Ruse, cu un total de 46, dintre care 35 în regiunea separatistă Abhazia și 11 în Osetia de Sud, fără nicio secție deschisă la Tbilisi.

Foto: Profimedia

Ucraina, unde trăiesc aproximativ 8 milioane de cetățeni ruși, nu are nicio secție de votare pe teritoriile controlate oficial de administrația de la Kiev, în contextul războiului declanșat de Rusia.

Decizia Federației Ruse de a deschide cele 16 secții de votare din regiunea transnistreană fără permisiunea Chișinăului reprezintă, potrivit vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, o „lipsă de respect față de suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova”. Oficialul a mai declarat, în această săptămână, că invocarea de către Rusia a angajamentelor OSCE, pentru a susține că Republica Moldova ar trebui să accepte aceste acțiuni, reprezintă o abordare distorsionată, care nu corespunde spiritului și esenței acestor angajamente.

Pe 3 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a convocat ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, căruia i-a înmânat o notă de protest în legătură cu intenția Moscovei de a deschide secții de votare în stânga Nistrului.

Ministerul Afacerilor Externe al României a condamnat, la rândul său, desfășurarea ilegală a alegerilor pentru Duma de Stat în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, precum și deschiderea secțiilor de votare din regiunea transnistreană, fără consimțământul autorităților constituționale de la Chișinău, calificând aceste acțiuni drept o încălcare gravă a dreptului internațional și a suveranității Republicii Moldova.

La alegerile prezidențiale din martie 2024, Rusia a mai deschis, tot fără acordul Chișinăului, șase secții de votare în regiunea transnistreană.

Foto: Profimedia

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