SUA și Iran vor avea vineri o întâlnire bilaterală în Oman, pe fondul amenințărilor lui Trump. Programul nuclear și rachetele balistice sunt pe agendă

Oficialii americani și cei ai Iranului se vor întâlni vineri în Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu dintre cele două state. Emisarul de pace al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ministrul de externe Iranian, Abbas Araghchi, vor purta discuții cruciale despre programul nuclear al Iranului, scrie Financial Times.

Discuțiile dintre Statele Unite și Iran sunt programate pentru vineri, după ce în prealabil urmau să aibă loc în Istanbul sub medierea turcilor, au loc în contextual în care președintele american analizează posibile opțiuni militare împotriva republicii islamice. Unii analiști sunt de părere că Donald Trump folosește pretextul unui atac militar pentru a constrânge Teheranul să vină la masa negocierilor și pentru a impune condiții mai draconice.

Întâlnirea bilaterală a fost mutată din Istanbul la Muscat

Persoane familiarizate cu discuțiile au declarat că Teheranul dorește ca întâlnirea să aibă loc la Muscat, cu participarea doar a Statelor Unite. Teheranul dorește ca formatul întâlnirii să fie similar cu cel al negocierilor cu SUA de anul trecut, care s-au concentrate pe programul nuclear și nu pe gama mai largă de probleme, cum ar fi viitorul arsenalului său de rachete balistice, pe care Washingtonul l-a trecut ulterior pe lista discuțiilor.

„Iranienii vor să schimbe agenda, participanții și locul de desfășurare a întâlnirii”, a declarat una dintre persoane. „Vor să demonstreze că aceasta este o nouă rundă a discuțiilor nucleare anterioare din Oman”.

Majoritatea statelor arabe au făcut lobby ca SUA să nu atace Iranul

Mai multe state din Orientul Mijlociu și-au intensificat eforturile diplomatice pentru a aduce cele două părți la masa negocierilor, după ce Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu acțiuni militare împotriva Iranului ca răspuns la reprimarea brutală a protestatarilor din Iran de la jumătatea lunii ianuarie.

Ca semn al tensiunilor crescânde, un avion de vânătoare american a doborât marți o dronă despre care armata americană a spus că „s-a apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln. Un incident separat, petrecut în aceiași zi, a implicat forțele navale ale gărzilor revoluționare care au amenințat că vor aborda și confisca un petrolier aflat sub pavilion american în Strâmtoarea Ormuz.

