„Don Colossus”: Lumea cripto i-a ridicat o statuie de aur lui Trump. Ce înălțime are, cât a costat și unde va fi instalată

Un grup de investitori în criptomonede a plătit 300.000 de dolari unui sculptor pentru a comanda o statuie înaltă de 4,5 metri a președintelui Trump, în semn de omagiu pentru sprijinul său deschis față de industria cripto. Ei speră că statuia va fi instalată în curând la unul dintre terenurile sale de golf din Florida, relatează The New York Times.

Statuia președintelui american Donald Trump, montată pe un piedestal de 3,2 tone, are aproximativ înălțimea unei clădiri cu două etaje, este turnată în bronz și finisată cu un strat gros de foiță de aur.

Proiectul, început acum mai bine de un an, pare să fie pe cale de a se concretiza. Luna trecută, pe terenul complexului de golf al lui Trump din Doral, Florida, a fost instalat un piedestal din beton și oțel inoxidabil. Pastorul Mark Burns, unul dintre organizatorii inițiativei și prieten al lui Trump, le-a spus colaboratorilor săi că președintele intenționa să participe la dezvelirea statuii.

„ARATĂ FANTASTIC”, i-a scris Trump lui Burns în decembrie.

Aproape toți giganții din lumea criptomonedelor au încercat să profite de noul mandat al lui Trump, pentru a încheia afaceri cu familia sa sau solicitând facilități de reglementare din partea administrației sale. Inițial, investitorii au folosit statuia pentru a promova un memecoin numit „$PATRIOT“.

Ce este un memecoin

Un memecoin este un tip de criptomonedă care nu are aproape nicio funcție în afară de speculație. De obicei, se bazează pe o glumă virală sau pe o „caricatură“ a unei vedete și valorează doar atât cât sunt dispuși să plătească fanii online. Ingredientul crucial este „agitația“ de pe internet, suficient pentru a convinge potențialii cumpărători că prețul va continua să crească.

Construirea unei statui gigantice a fost o modalitate costisitoare de a stârni entuziasm pe rețelele de socializare pentru memecoinul numit „$PATRIOT“. Timp de luni de zile, susținătorii „Don Colossus” au postat imagini cu lucrările în curs pe X și au format alianțe în lumea MAGA, cu scopul de a asigura un loc pentru statuie pe o proprietate oficială a lui Trump.

Moneda $PATRIOT a fost pusă în vânzare la sfârșitul anului 2024 și a înregistrat o creștere rapidă a prețului, deoarece Trump a promis că va transforma Statele Unite în „capitala cripto a planetei”. Însă întârzierile și luptele interne au afectat proiectul. Prețul $PATRIOT a scăzut drastic anul trecut, pierzându-și aproape toată valoarea. Pe măsură ce susținătorii monedei s-au grăbit să termine statuia și să stimuleze vânzările, aceștia au avut unele divergențe cu sculptorul lor din Ohio, Alan Cottrill.

În mesajele text analizate de The Times, Cottrill a declarat că i se datorează 75.000 de dolari pentru drepturile de proprietate intelectuală asupra statuii.

„Folosiți imaginea mea protejată prin drepturi de autor pentru a vă promova tokenul!”, a scris el luna trecută unuia dintre susținătorii monedei. „Da, așa cum am planificat încă din prima zi”, a răspuns Ashley Sansalone, un dezvoltator de criptomonede care a lucrat la $PATRIOT, precum și la o monedă separată numită Elon GOAT.

Sansalone a spus că sculptorul Cottrill va fi plătit integral înainte de dezvelirea statuii.

„L-am făcut să pară foarte realist”, a declarat Cottrill pentru Times. „Mi-au spus că trebuie să scap de o parte din gâtul de „curcan“. A trebuit să-l subțiez.”

După ce The Times a întrebat, luni, Casa Albă și Trump Organization despre $PATRIOT, fiul președintelui, Eric Trump, a postat despre aceasta pe X.

„Apreciem sprijinul și entuziasmul”, a spus el, „dar vrem să fim foarte clari – nu suntem implicați în această monedă”.

Crearea Don Colossus

Planul de a construi „Don Colossus” a fost conceput în iulie 2024, când Trump a suferit o tentativă de asasinat în Butler, Pennsylvania, și s-a ridicat cu pumnul ridicat în aer. Inițial, investitorii cripto au vrut să transforme acea imagine de sfidare într-un memecoin. Până la învestirea lui Trump, sculptorul terminase statuia – un Goliat de bronz, încă neacoperit cu foiță de aur, dar mai înalt decât orice sculptase până atunci.

Apoi au urmat două eșecuri majore. Vremea geroasă din Washington a provocat o harababură logistică, zădărnicind planurile de dezvelire a statuii. Și cu puțin timp înainte de depunerea jurământului, Trump a lansat propriul său memecoin – $TRUMP. Până la sfârșitul lunii ianuarie 2025, prețul $PATRIOT scăzuse cu peste 90%.

