Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”

30 nov. 2025, 17:41, Știri externe
Casa Albă a adăugat o nouă secțiune pe site-ul său numită „Hall of Shame” pentru instituții media și reporteri pe care Administrația Trump îi acuză că răspândesc „știri false“. Potrivit rapoartelor din presa internaională, platforma a fost creată pentru a denunța public organizațiile media care publică știri pe care administrația Trump le consideră a fi false și înșelătoare.

Astfel, site-ul web va numi instituțiile de știri și jurnaliștii de pe lista neagră în categoria „Infractorul media al săptămânii”, iar în această săptămână, în top trei se află CBS News, The Boston Globe și The Independent.

În rândul jurnaliștilor, Trump i-a menționat pe Alyssa Vega, jurnalist politic la The Boston Globe; Andrew Feinberg, jurnalist american și corespondent al Casei Albe, ale cărui materiale au apărut în The Independent; Eric Garcia, șeful biroului de la Washington al The Independent și Nancy Cordes, corespondent-șef CBS News la Casa Albă, drept „Infractorii săptămânii”.

În clasament au intrat grupuri media care îl criticau pe Trump, inclusiv Associated Press, The New York Times și Washington Post.

Potrivit Casei Albe, grupurile media, reporterii și directorii menționați au fost aleși deoarece „au denaturat apelul președintelui Trump ca membrii Congresului să fie trași la răspundere pentru incitare la revoltă, spunând că acesta a cerut «executarea» lor”.

Luna aceasta, președintele Statelor Unite a evocat posibilitatea pedepsei cu moartea pentru un grup de membri democrați ai Congresului care au cerut armatei și comunității de informații să refuze ordinele ilegale.

„Este foarte rău și periculos pentru țara noastră. Cuvintele lor nu pot fi lăsate să treacă neobservate. COMPORTAMENT SEDIȚIOS DIN PARTEA TRĂDĂTORILOR!!! ÎI ÎNCHIDEȚI???”, a scris Trump joi, ca parte a unei serii de postări pe platforma sa Truth Social. Un mesaj ulterior, publicat aproximativ 40 de minute mai târziu, conținea doar cinci cuvinte: „COMPORTAMENT SEDITIOS, care poate fi pedepsit cu MOARTEA!”

Casa Albă a explicat că democrații și principalele instituții media de tip „știri false” au lansat afirmația conform căreia președintele Trump ar fi dat ordine ilegale trupelor americane – o acuzație pe care tabăra sa o respinge categoric. Aceștia insistă că fiecare comandă emisă de Trump a fost legală și acuză unii membri ai Congresului că încurajează în mod imprudent sfidarea militară. Trump cere acum celor care au depășit limita să-și asume responsabilitatea.

Pe lângă principalii „infractori săptămânali”, site-ul a inclus și multe alte organizații de știri și publicații importante în „Sala Rușinii”, cum ar fi CNN, MSNBC, BBC, The Wall Street Journal, Politico, The Los Angeles Times, Axios și The Hill. Unele dintre ele au fost etichetate drept „recidiviste” și enumerate alături de numele reporterilor și categoriile de încălcări comise, inclusiv: „Denaturarea relatărilor”, „Minciuna” și „Omiterea contextului”.

Potrivit Casei Albe, noul site a fost creat în urma a ceea ce au numit cazuri repetate în care mass-media a distorsionat sau exagerat majoritatea declarațiilor publice ale lui Trump. Casa Albă a dezvăluit site-ul web pe 28 noiembrie 2025.

Cele mai noi