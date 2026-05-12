Aproape 590.000 de oameni au plătit câte 100 de dolari pentru telefonul lansat de fiii lui Trump. La un an distanță, nu au primit nimic

Trump Mobile a încasat aproape 59 de milioane de dolari din avansuri pentru telefonul T1, însă lansarea continuă să fie amânată. Noii termeni și condiții spun clar că livrarea produsului nu este garantată, iar telefonul ar putea să nu ajungă niciodată pe piață. Telefonul a fost anunțat în iunie 2025 de fiii lui Trump, Donald Trump Jr. și Eric Trump, ca produs-fanion al companiei Trump Mobile.

Aproape 590.000 de oameni au plătit pentru telefonul lansat de fiii lui Trump

Dispozitivul era promovat la prețul de 499 de dolari, iar cei interesați trebuiau să plătească un avans de 100 de dolari pentru a-l rezerva. Aproximativ 590.000 de persoane au făcut acest pas, ceea ce înseamnă că firma a încasat aproximativ 59 de milioane de dolari doar din precomenzi.

Lansarea promisă pentru august 2025 nu a mai avut loc. Inițial, compania anunțase că telefonul cu Android va fi livrat în august 2025. De atunci, însă, mai multe termene estimate au fost ratate. În mai 2026, site-ul Trump Mobile afișează în continuare produsul pe lista de așteptare, fără să ofere o dată clară de lansare sau de livrare.

Noii termeni: telefonul s-ar putea să nu fie lansat niciodată

Cele mai mari semne de întrebare au apărut după actualizarea termenilor și condițiilor de pe site-ul companiei. Trump Mobile precizează explicit că plata avansului nu garantează producția telefonului, obținerea aprobărilor de reglementare sau livrarea finală către clienți.

De asemenea, compania afirmă că rezervarea nu blochează prețul promoțional anunțat inițial. „Trump Mobile nu garantează că dispozitivul va fi lansat comercial”, se arată în termenii publicați pe site. Clienților li se poate solicita rambursarea avansului dacă aleg să anuleze comanda.

A dispărut mesajul „Made in SUA”

La momentul lansării, telefonul T2 era promovat drept un dispozitiv auriu „conceput și construit în Statele Unite”. Ulterior, formularea a fost eliminată și înlocuită cu expresii mai generale despre „valorile americane” și „inovația americană”.

Materialele de promovare actuale indică un ecran de 6,78 inci, o cameră de 50 MP, un senzor de amprentă și o baterie cu încărcare rapidă. Totuși, compania avertizează că imaginile și specificațiile prezentate pot suferi modificări.

Certificarea obținută în martie indică faptul că proiectul nu a fost abandonat

În ciuda întârzierilor, presa americană a relatat că telefonul T1 a obținut în martie certificarea PTCRB, necesară pentru compatibilitatea cu rețelele mobile din America de Nord.

Informația sugerează că proiectul este încă activ și că dezvoltarea continuă, chiar dacă dispozitivul nu a ajuns încă la clienți. Compania Trump Mobile nu a oferit un punct de vedere imediat după solicitările presei americane.

Parlamentari democrați au cerut verificări federale

Subiectul a ajuns și în atenția autorităților americane. Mai mulți parlamentari democrați, printre care senatoarele Elizabeth Warren și Richard Blumenthal, au cerut unor agenții federale să verifice activitatea Trump Mobile și modul în care compania este reglementată.

Scrisoarea a fost trimisă către FCC, FTC, Departamentul Comerțului și alte instituții federale, iar parlamentarii solicită garanții că firma nu beneficiază de influență politică în procesul de reglementare.

