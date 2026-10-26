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Accident grav în Spania: Un autobuz cu 83 de turiști, între care și copii, a căzut într-o râpă abruptă. Șapte răniți sunt în stare gravă

Accident grav în Spania: Un autobuz cu 83 de turiști, între care și copii, a căzut într-o râpă abruptă. Șapte răniți sunt în stare gravă
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Un autobuz plin cu turiști a căzut 20 de metri într-o râpă din parcul natural Montseny, Spania. 83 de persoane au fost salvate, dintre care șapte cu răni grave. Salvatorii au căutat toată noaptea eventuale victime în zona accidentului.

Un grav accident rutier s-a produs duminică după-amiază în Catalonia, după ce un autobuz care transporta turiști întorși dintr-o excursie în parcul natural Montseny a părăsit șoseaua și s-a prăbușit într-o râpă abruptă, într-o zonă împădurită și greu accesibilă. La bord se aflau inclusiv familii cu copii, iar numărul persoanelor rănite a ajuns la 83, potrivit La Vanguardia.com.

Accidentul a avut loc la ora locală 17:43, pe drumul BV-5114, în apropierea localității Fogars de Montclús. Din motive încă necunoscute, autobuzul a ieșit de pe carosabil și a căzut aproximativ 20 de metri pe o pantă acoperită de copaci și stânci. În urma accidentului, dumul a fost închis.

Accident în Spania - Foto: X/@TTiTTulares

Accident în Spania – Foto: X/@TTiTTulares

Potrivit bilanțului preliminar al serviciilor de urgență, șapte persoane au suferit răni grave, 18 au fost încadrate în categoria răniților cu leziuni de gravitate medie, iar alte 58 au fost rănite ușor.

Autoritățile au căutat victime și sub autobuz

Zeci de echipaje de intervenție au fost mobilizate pentru salvarea pasagerilor. Majoritatea au reușit să iasă singuri din vehicul și să urce până la șosea, însă persoanele grav rănite au avut nevoie de intervenția echipelor specializate.

La fața locului au fost trimise două elicoptere medicale ale Sistemului de Urgențe Medicale din Catalonia (SEM), alături de alte două elicoptere ale echipelor de salvare montană. Aproximativ 30 de echipaje terestre au participat la operațiune. Intervenția a fost îngreunată de poziția în care a rămas autobuzul, pe un versant abrupt, existând riscul ca vehiculul să se deplaseze în timpul evacuării.

Santi Lleonart, șeful pompierilor care coordonează operațiunea, a descris locul accidentului drept „o locație greu accesibilă, care lasă autobuzul într-o poziție foarte instabilă”.

Una dintre primele măsuri luate de salvatori a fost stabilizarea vehiculului, astfel încât echipele să poată interveni fără a pune în pericol persoanele aflate în interior. Autoritățile nu au exclus inițial posibilitatea ca unii pasageri să fi fost proiectați în afara autobuzului în momentul impactului sau să existe victime prinse sub caroserie.

Ministrul catalan al Sănătății, Olga Pané, ajunsă la locul accidentului la aproximativ patru ore de la producerea acestuia, a explicat că „din cauza terenului abrupt, este dificil să se știe dacă există pasageri în afara autobuzului”.

Echipele de căutare au folosit drone și câini special antrenați pentru verificarea unei zone cu raza de aproximativ 30 de metri în jurul vehiculului. Operațiunile urmau să continue luni dimineață, la lumina zilei, pentru a stabili dacă toate persoanele implicate au fost găsite.

Autobuzul avea 65 de locuri pe scaune

Autobuzul implicat în accident deservea linia 573 a rețelei Bus Parc del Montseny, operată de compania Sagalés. Serviciul asigură transportul între gara Sant Celoni și Santa Fe del Montseny, cu oprire la centrul pentru vizitatori al parcului natural.

Linia funcționează în weekenduri și în zilele de sărbătoare, în baza unei concesiuni acordate de guvernul catalan, fiind destinată reducerii traficului autoturismelor personale într-una dintre cele mai frecventate zone turistice ale regiunii.

Vehiculul avea o capacitate de 65 de pasageri așezați, însă numărul preliminar al răniților a ajuns la 83. Potrivit presei spaniole, toate scaunele erau ocupate, însă mai mulți călători stăteau în picioare pe culoar.

Reglementările din Catalonia permit transportul pasagerilor în picioare pe anumite trasee mai scurte de 50 de kilometri, inclusiv pe această rută montană, caracterizată de numeroase curbe.

Persoanele cu leziuni ușoare au primit îngrijiri la locul accidentului, iar ulterior au fost transportate la un centru de primire amenajat în Sant Celoni. Acolo, echipele medicale au continuat evaluarea răniților și au oferit sprijin psihologic pasagerilor și familiilor afectate.

Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care autobuzul a părăsit carosabilul. Primele informații arată că niciun alt vehicul nu a fost implicat în accident.

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