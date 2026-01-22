Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas

Donald Trump a afirmat într-un interviu pentru Fox Business, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, că Statele Unite vor riposte dacă țările europene decid să vândă acțiuni și obligațiuni americane, ca răspuns la ambiția președintelui american de a achiziționa Groenlanda și la campania sa de presiune asupra aliaților europeni.

La întrebarea reporterilor dacă Statele Unite sunt îngrijorate că țările europene vor vinde acțiunile și obligațiunile pe care le au în Statele Unite, Trump le-a spus că, „Dacă s-ar întâmpla asta, ar exista, știți, represalii puternice din partea noastră”.

Șeful Trezoreriei SUA: „Investițiile daneze în SUA sunt irelevante”

Miercuri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Danemarca și investițiile sale în Statele Unite sunt „irelevante”, după ce fondul de pensii privat danez AkademikerPension a anunțat că își va vinde obligațiunile din cauza „finanțelor guvernamentale precare”.

Cele 100 de milioane de dolari pe care fondul de pensii privat danez vrea să îi retragă reprezintă o parte foarte mică din piața de 30,8 trilioane de dolari a Trezoreriei SUA. Cu toate acestea, Danemarca deține, în total, obligațiuni americane în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari.

Europa, cel mai mare creditor al SUA

Europa este cel mai mare creditor al SUA, deținând aproximativ 8.000 de miliarde de dolari în acțiuni și obligațiuni americane. O vânzare masivă a acestora („opțiunea nucleară” economică a UE) ar putea crește costurile de împrumut ale SUA și ar destabiliza piețele financiare. Conflictul a escaladat după ce Trump a amenințat opt țări europene (inclusiv Franța, Germania și Danemarca) cu tarife vamale de până la 25% pentru a forța negocierile privind controlul asupra Groenlandei.

Fondul care gestionează pensiile profesorilor din Danemarca a anunțat că vrea să se retragă de pe piața americană

Fondul de pensii din Danemarca, AkademikerPension, intenționează să vândă toate deținerile sale în titluri de la Trezoreria Statelor Unite până la sfârșitul lunii ianuarie, invocând riscurile de credit asociate cu declarațiile și politicile președintelui Donald Trump, arată Bloomberg. Fondul de pensii, care gestionează economii de aproximativ 25 miliarde de dolari pentru profesori și cadre universitare din Danemarca, deține în prezent aproximativ 100 de milioane de dolari în obligațiuni la Trezoreria SUA, conform ultimelor date de la sfârșitul anului 2025.

„SUA nu are, practic, un istoric de credit bun, iar pe termen lung, finanțele guvernului american nu sunt sustenabile”, a declarat marți pentru Bloomberg Anders Schelde, director de investiții la AkademikerPension.

