Prima pagină » Știri externe » Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas

Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas

22 ian. 2026, 17:52, Știri externe
Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas

Donald Trump a afirmat într-un interviu pentru Fox Business, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, că Statele Unite vor riposte dacă țările europene decid să vândă acțiuni și obligațiuni americane, ca răspuns la ambiția președintelui american de a achiziționa Groenlanda și la campania sa de presiune asupra aliaților europeni.

La întrebarea reporterilor dacă Statele Unite sunt îngrijorate că țările europene vor vinde acțiunile și obligațiunile pe care le au în Statele Unite, Trump le-a spus că, „Dacă s-ar întâmpla asta, ar exista, știți, represalii puternice din partea noastră”.

Șeful Trezoreriei SUA: „Investițiile daneze în SUA sunt irelevante”

Miercuri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Danemarca și investițiile sale în Statele Unite sunt „irelevante”, după ce fondul de pensii privat danez AkademikerPension a anunțat că își va vinde obligațiunile din cauza „finanțelor guvernamentale precare”.

Cele 100 de milioane de dolari pe care fondul de pensii privat danez vrea să îi retragă reprezintă o parte foarte mică din piața de 30,8 trilioane de dolari a Trezoreriei SUA. Cu toate acestea, Danemarca deține, în total, obligațiuni americane în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari.

Europa, cel mai mare creditor al SUA

Europa este cel mai mare creditor al SUA, deținând aproximativ 8.000 de miliarde de dolari în acțiuni și obligațiuni americane. O vânzare masivă a acestora („opțiunea nucleară” economică a UE) ar putea crește costurile de împrumut ale SUA și ar destabiliza piețele financiare. Conflictul a escaladat după ce Trump a amenințat opt țări europene (inclusiv Franța, Germania și Danemarca) cu tarife vamale de până la 25% pentru a forța negocierile privind controlul asupra Groenlandei.

Fondul care gestionează pensiile profesorilor din Danemarca a anunțat că vrea să se retragă de pe piața americană

Fondul de pensii din Danemarca, AkademikerPension, intenționează să vândă toate deținerile sale în titluri de la Trezoreria Statelor Unite până la sfârșitul lunii ianuarie, invocând riscurile de credit asociate cu declarațiile și politicile președintelui Donald Trump, arată Bloomberg.  Fondul de pensii, care gestionează economii de aproximativ 25 miliarde de dolari pentru profesori și cadre universitare din Danemarca, deține în prezent aproximativ 100 de milioane de dolari în obligațiuni la Trezoreria SUA, conform ultimelor date de la sfârșitul anului 2025.

„SUA nu are, practic, un istoric de credit bun, iar pe termen lung, finanțele guvernului american nu sunt sustenabile”, a declarat marți pentru Bloomberg Anders Schelde, director de investiții la AkademikerPension.

Recomandările autorului:

Lovitură de teatru: SUA au schimbat tactica față de Groenlanda și nu mai impun tarife europenilor. Anunțul lui Trump, de la Davos

Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina

Putin nu se împotrivește preluării Groenlandei de către SUA și estimează prețul insulei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul 19

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
18:22
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
CINEMA Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
17:21
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
CONTROVERSĂ Curierii nu doar aduc, ci mai și iau. Este și cazul unui livrator Amazon din UK, care a plecat cu pisica unei familii. Imaginile cu răpirea Norei au fost surprinse de camerele de supraveghere
15:59
Curierii nu doar aduc, ci mai și iau. Este și cazul unui livrator Amazon din UK, care a plecat cu pisica unei familii. Imaginile cu răpirea Norei au fost surprinse de camerele de supraveghere
FLASH NEWS Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
15:50
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
FOTO O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
15:47
O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
ULTIMA ORĂ 🚨 Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Davos. Delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia se vor întâlni în weekend în Emiratele Arabe Unite
15:29
🚨 Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Davos. Delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia se vor întâlni în weekend în Emiratele Arabe Unite
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă frontieră în fizica cuantică
SPORT Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
18:54
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
CONTROVERSĂ Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
18:49
Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
UTILE Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
18:21
Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz
FLASH NEWS CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului
18:09
CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului
„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova
18:04
„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova

Cele mai noi

Trimite acest link pe