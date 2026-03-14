Necunoscuta „Taiwan”. Cum beneficiază China de epuizarea resurselor SUA în „mlaștina” din Orientul Mijlociu. „Este, pur și simplu, scandalos”

Într-o analiză publicată de American Enterprise Institute, Dan Blumenthal – cercetător senior care se concentrează pe probleme de securitate din Asia de Est și relațiile sino-americane – scrie că nu au lipsit „opiniile controversate” și alte comentarii despre China și Iran de când SUA și Israelul au început operațiunile de luptă împotriva inamicului lor declarat.

Unii analiști spun că Beijingul a fost un factor esențial în calculele făcute de SUA.

Alții cred că Beijingul, în ultimă instanță, are mult de câștigat din acest război în care sunt angrenate SUA, Israel și Iran.

Această logică de tipul „China câștigă” – conform lui Dan Blumenthal – este că Beijingul beneficiază de epuizarea resurselor SUA în timpul implicării într-o altă presupusă „mlaștină” din Orientul Mijlociu.

„Situația din Golf este într-o continuă schimbare”

„Deși situația din Golf este într-o continuă schimbare, iar operațiunile, potrivit lui Trump, sunt departe de a se fi încheiat, mai jos sunt cinci concluzii inițiale care pot ajuta la încadrarea analizei despre modul în care China privește conflictul și cum percep SUA China în contextul conflictului”, mai scrie Dan Blumenthal.

Dan Blumenthal a lucrat în cadrul guvernului SUA și a fost consilier pe probleme legate de China timp de mai bine de un deceniu.

Înainte de a se alătura AEI, Dan Blumenthal a ocupat funcția de director senior pentru China, Taiwan

A fost comisar în cadrul Comisiei de Revizuire Economică și de Securitate SUA-China, mandatată de Congres, din 2006 până în 2012 și a fost vicepreședinte al comisiei în 2007.

De asemenea, a făcut parte din Consiliul Consultativ Academic al Grupului de Lucru SUA-China din Congres.

„Washingtonul are motive întemeiate, care au fost articulate, chiar dacă nu întotdeauna în mod constant, pentru a intra în război împotriva Iranului, și toate au legătură cu amenințarea pe care o reprezintă Iranul.

Observatorii ar trebui să creadă administrația Trump pe cuvânt. Indiferent dacă ar opta pentru o schimbare de regim la Teheran, scopul operațiunilor militare împotriva Iranului este degradarea capacităților ofensive convenționale și nucleare ale Iranului”, explică Dan Blumenthal.

Doctrina de politică externă a lui Trump, înclinație crescândă de a folosi forța

Doctrina de politică externă a lui Trump – consideră cercetătorul – seamănă foarte mult cu menținerea supremației SUA la nivel global, cu o înclinație crescândă de a folosi forța.

„Ca majoritatea președinților dinaintea sa, Trump își dorește autonomia strategică pentru a acționa atunci când consideră necesar pentru a promova interesele SUA.

Această înclinație va influența percepțiile strategice ale Chinei.

Va spori îngrijorările acestora că Donald Trump este un agent de putere imprevizibil și nemilos.

Xi Jinping îl va considera o forță de care trebuie să se țină cont, care nu acceptă ideea că America este în declin sau se va retrage din luptă”, continuă Dan Blumenthal.

„China va fi afectată, per total, negativ”

Chiar dacă Beijingul a menținut un echilibru, dezvoltând și menținând relații bune cu rivalii Iranului din Golf, Beijingul a considerat Iranul un aliat pe care l-a ajutat să fie înarmat și antrenat.

„China a contribuit la supraviețuirea economică a Iranului prin importul majorității exporturilor de petrol ale Iranului.

China va trebui să-și recalibreze politica din Orientul Mijlociu cu un nou echilibru strategic condus de o axă dominantă SUA-Israel.

Va trebui să cheltuiască mai multe resurse finite pentru a dezvolta capacitatea de a proiecta energie la nivel global și de a-și proteja liniile de aprovizionare cu energie (s-a protejat, oarecum, împotriva întreruperilor din industria petrolieră prin crearea uneia dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume).

Și va trebui să se confrunte cu un rival american, o superputere mai încrezătoare, care va intra într-un summit bilateral”, punctează Dan Blumenthal.

„Există avantaje pentru China”

SUA, avertizează Dan Blumenthal, își epuizează arsenalul din ce în ce mai redus din Orientul Mijlociu.

„Faptul că, la patru ani de război Rusia-Ucraina, SUA se confruntă cu o lipsă de muniții pentru sistemele de armament care contează într-un posibil scenariu China-Taiwan – de la interceptoare de apărare aeriană și antirachetă la rachete de croazieră Tomahawk – este pur și simplu scandalos.

Administrația Biden ar fi trebuit să facă din producția de muniții o prioritate de top pentru securitatea națională , într-un efort condus de președinte și secretarul apărării.

Administrația Trump ar fi trebuit să continue cu un astfel de efort sau să înceapă unul propriu .

. Aceasta nu înseamnă că armata chineză va invada Taiwanul, ca o consecință a atacului Iranului.

Chiar și așa, Washingtonul va avea de lucru rapid pentru a restabili descurajarea în Pacificul de Vest”, susține Dan Blumenthal.

„China se va prezenta ca o alternativă stabilă, pașnică și previzibilă la SUA”

Indiferent de modul în care China este afectată, consideră cercetătorul, aceasta va folosi războiul și instabilitatea pe care o provoacă pentru a-și promova mesajul diplomatic.

„China se va prezenta ca o alternativă stabilă, pașnică și previzibilă la SUA.

Deși țările occidentale resping o astfel de propagandă ca fiind ipocrită, având în vedere dezvoltarea militară strategică a Chinei și tacticile amenințătoare de război hibrid în Indo-Pacific, mesajul are rezonanță în alte părți ale lumii.

Și are rezonanță inclusiv în rândul statelor importante nealiniate, cum ar fi Indonezia”, încheie Dan Blumenthal.

