Procurorii anticorupție din Ucraina au demarat o operațiune pentru destructurarea unei grupări, conduse de un oficial din cadrul Parchetului General

Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) desfășoară o operațiune specială pentru a destructura o organizație criminală condusă, potrivit suspiciunilor, de un oficial din cadrul Parchetului General, transmite publicația Ukrinform.

După cum relatează Ukrinform, SAPO a anunțat acest lucru pe Facebook.

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„NABU și SAPO desfășoară o operațiune specială pentru a destructura o organizație criminală condusă de un oficial din cadrul Parchetului General al Ucrainei, implicat – conform suspiciunilor – în oferirea de protecție unei rețele de call-center-uri frauduloase și în spălarea de active”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, SAPO și NABU au trimis în instanță dosarul unui înalt oficial din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU), suspectat de îmbogățire ilicită și de depunerea unor declarații inexacte.

Foto: Envato