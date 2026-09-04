Emisarii președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, se vor deplasa în acest weekend la Moscova și la Kiev pentru discuții privind încetarea războiului, susțin oficiali americani sub anonimat.

Este prima vizită a lui Witkoff și a lui Kushner la Kiev de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Cei doi emisari se vor deplasa începând de vineri pentru a ajunge la Moscova sâmbătă, iar duminică vor efectua o vizită și la Kiev, anunțată ieri chiar de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

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Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin și cu Zelenski în acest weekend

Sâmbătă, cei doi emisari vor putea discuții cu președintele rus Vladimir Putin, urmând ca duminică să discute cu președinte ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev. Vizita celor doi emisari are loc la 10 zile după ce directorul CIA John Ratcliffe s-a întâlnit cu șefii spionajului rus și a serviciilor de securitate de la Moscova.

Ratcliffe s-ar fi dus să afle dacă șefii serviciilor de informații ale Rusiei îl pot convinge pe Putin să reia negocierile diplomatice cu Ucraina pentru încetarea războiului. Witkoff și Kushner chiar au discutat joi cu Trump la Casa Albă pentru planificarea deplasării, au declarat oficiali americani pentru Axios.

Oficialii ucraineni se declară sceptici în privința intențiilor lui Putin de a înceta războiul. Dimpotrivă, serviciile de informații ucrainene și europene trag un semnal de alarmă că Putin plănuiește o escaladare majoră a războiului în această toamnă. Rusia a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, în vreme ce Zelenski a amenințat că „cerul Rusiei va fi infestat cu dronele ucrainene și că transportul aerian nu va mai fi desfășurat în siguranță în spațiul aerian rusesc”.

Ar putea Steve Witkoff să anuleze deplasarea la Kiev și Moscova?

În presa internațională s-a luat în considerare și scenariul anulării călătoriei, Steve Witkoff temându-se pentru viața sa. Potrivit Anadolu Agency, administrația Trump ar putea solicita Ucrainei să suspende atacurile împotriva Rusiei pe durata vizitei a celor doi emisari SUA.

„Americanii ar putea să le ceară ucrainenilor să-și suspende atacurile lor teroriste”, a scris agenția de știri de stat TASS din Rusia.

Senatorul Lindsey Graham, ultimul înalt oficial american care a fost în vizită în Ucraina, a murit în mod neașteptat pe 11 iulie 2026, la vârsta de 71 de ani. Oficialii susțin că a murit de la o afecțiune cardiovasculară.

El a vizitat o fabrică de drone din Ucraina. La câteva ore după ce a vizitat-o, fabrica de drone de la Kiev a fost ținta unui bombardament, fiind lovită de rachete rusești. Graham a murit sâmbătă seară, la câteva ore după întoarcerea sa de la Kiev.

Sursa Foto: Hepta